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24.07.2020,  
09:59
Текст:  Антон Валагин

Полет ракетоносцев РФ на учения НАТО показали на видео

Минобороны России опубликовало видео полета дальних ракетоносцев Ту-22М3 над Черным морем. Воздушное патрулирование совпало с черноморскими учениями НАТО "Sea Breeze 2020".

Фото: Адмиралтейские верфи
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Полет Ту-22М3 продолжался более пяти часов, за это время самолеты преодолели свыше 4,5 тысячи километров. Их маршрут пролегал над нейтральными водами, сообщили в военном ведомстве. Там отметили, что дальняя авиация ВКС России регулярно выполняет полеты над нейтральными водами Арктики, Балтийского и Черного морей, северной части Атлантического и Тихого океанов. Во время патрулирования неукоснительно выполнялись правила использования международного воздушного пространства.

Российские ракетоносцы сопровождали истребители Черноморского флота. На отдельный участках полета к ним приближались МиГ-21 ВВС Румынии.

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