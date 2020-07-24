В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль "Циклон"

В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.

Корабль спустили у причальной стенки завода для дальнейшей доработки - дооснащения современным оборудованием и завершения электромонтажных работ. К концу года корабль уйдет на ходовые испытания в Новороссийск, после чего войдет в состав ВМФ.

Два первых МРК нового проекта 22800 "Каракурт" были заложены на заводе "Пелла" в Санкт-Петербурге 24 декабря 2015 года. На полуострове в 2016-2017 годах три "Каракурта" были заложены на судостроительном заводе "Море" в Феодосии и еще три - на "Заливе" в Керчи. На последнем помимо "Циклона" будут построены также МРК "Аскольд" и "Амур" - и все они войдут в состав Черноморского флота.

В церемонии спуска "Циклона" на воду приняли участие генеральный директор завода "Залив" Игорь Обрубов, контрадмирал ВМФ Владимир Тряпичников и глава Крыма Сергей Аксенов. По традиции о корпус корабля разбили бутылку шампанского.

- Это знаковое событие для Керчи, Крыма и всей России, - заявил Аксенов. - Мы видим, как сегодня преображается завод. И я уверен, что с каждым новым кораблем этот драйв будет усиливаться. Моя задача была - обращаться к главе государства для получения заказов для завода "Залив", и федеральные власти пошли нам навстречу. Предприятие будет процветать, ожидается увеличение числа сотрудников завода до 5000 человек.

- В новейшей истории завода - это третий спуск по-настоящему законченного корабля, - заявил руководитель предприятия Игорь Обрубов. - Настоящий боевой корабль мы сегодня отправляем навстречу стихии. До конца года корабль придет на испытания. Первый построенный нами корабль уже благополучно проходит их.

Начальник управления кораблестроения ВМФ России контрадмирал Владимир Тряпичников рассказал в свою очередь, что корабль "Циклон" оснащен современным зенитным комплексом.

- Два аналогичных корабля уже вошли в состав Балтийского флота, и ВМФ ждет поставок новых МРК серии "Каракурт" для усиления флота, - отметил он.

В Керчи еще два корабля серии 22800 будут спускаться на воду с периодичностью один в год. Также на "Заливе" заложены еще три корабля разного назначения для ВМФ России.

Несмотря на свои относительно небольшие малые размеры, МРК проекта 22800 считаются одними из самых мощных в своем классе и должны фактически сменить в ВМФ России МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М"). Спроектированные Центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз", "Каракурты" имеют водоизмещение около 800 тонн, скорость - свыше 30 узлов. Длина - около 67 метров, ширина - около 11. Среди главных преимуществ - высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности. Корабли смогут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3000 миль.

Всего для ВМФ России планирует построить не менее 18 МРК проекта 22800.

Справка "РГ"

"Каракурты" имеют очень мощное вооружение: это комплексы ударного и противовоздушного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания, связи. Основа ударного вооружения - вертикальная пусковая установка УКСК 3С14, предназначенная для хранения, транспортировки и запуска ракет семейства "Калибр" и "Оникс". Артвооружение может варьироваться от 100 миллиметров автоматической универсальной артиллерийской установки до 76 миллиметров автоматической универсальной артустановкой. Есть два шестиствольных 30-миллиметровых автомата. Также корабли имею хорошо сбалансированную систему ПВО и очень мощный комплекс радиотехнического оборудования, в том числе РЭБ новейших поколений.