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24 июля 2020 г.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 29.05.2020 № 586 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче заключений о соответствии экологическим нормам и требованиям производственных и складских помещений организаций, осуществляющих деятельность, связанную с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"

Дата подписания 29 мая 2020 г.
Опубликован 24 июля 2020 г.

Зарегистрирован 23.07.2020 № 59056

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 23.07.2020 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 199 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений о соответствии экологическим нормам и требованиям производственных и складских помещений организаций, осуществляющих деятельность, связанную с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"