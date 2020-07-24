Зарегистрирован 23.07.2020 № 59056

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 23.07.2020 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 199 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений о соответствии экологическим нормам и требованиям производственных и складских помещений организаций, осуществляющих деятельность, связанную с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"