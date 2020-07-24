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24.07.2020,  
12:29
Текст:  Тимур Алимов

Российский спутник вновь напугал Пентагон

В середине июля с российского спутника-инспектора был запущен снаряд, который потенциально может уничтожить любой космический аппарат. Такое заявление в интервью журналу Time сделал глава космических сил США генерал Джон Рэймонд, отметив, что "американская общественность должна быть осведомлена об угрозе космических систем".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: flickr.com/U.S. Missile Defense Agency
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По словам офицера, за последние три года Россия провела на орбите два испытания противоспутникового оружия.

- Россия развивает на околоземной орбите возможности для использования нашей зависимости от космических систем, - приводит цитату Рэймонда из интервью портал The Drive.

Командование США уже не впервые выступает с опасениями по поводу российских спутников-инспекторов. Они уверены, что эти аппараты обладают системами радиоэлектронной борьбы, оружием направленной энергии, а также способностью перехватывать управление другими спутниками и разрушать их физически. При этом американские военачальники регулярно отмечают, что их армия сильно зависит от космических систем.

В Соединенных Штатах российские спутники-инспекторы прозвали "матрешками", поскольку "Космос 2543" был развернут с аппарата "Космос 2542" осенью прошлого года.

Ранее Рэймонд уже заявлял, что данные аппараты находятся в положении, которое позволяет перекрывать действия разведывательного спутника КН-11. Генерал называл это "тревожным поведением".

- Это далеко не первый случай, когда спутники перекрывают друг друга. Правительство США активно проводило аналогичные действия в прошлом. А такие мероприятия оппонентов их обеспокоили, - отмечается в материале The Drive.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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Рэймонд также сообщил, что в 2017 году американские военные уже наблюдали "космическое испытание российского противоспутникового оружия". Подробности генерал не раскрыл, но речь, вероятнее всего, идет о развертывании группы спутников-инспекторов "Космос 2519", "Космос 2521" и "Космос 2523", два последних из них запускались с помощью предыдущего.

- Это является еще одним свидетельством постоянных усилий России по разработке и испытанию космических систем. Это оружие подвергает риску американские аппараты, - утверждает глава космических сил США.

В материале отмечается, что публичные заявления генерала последовали после комментариев ряда высокопоставленных военных чиновников о необходимости раскрыть общественности больше данных о деятельности космических сил Соединенных Штатов. По их словам, новая армейская структура должна доказать гражданам, что занимается решением необходимых задач. Поэтому можно предположить, что заявление американского генерала об угрозе российских спутников - не более чем попытка сыграть на общественном мнении с целью выбить дополнительное финансирование для своих войск.

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