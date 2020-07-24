Российское вместо украинского: как модернизируют Т-64 в Узбекистане

В Узбекистане продемонстрировали процесс модернизации старых советских Т-64, продолжающих оставаться на вооружении сухопутных войск этого среднеазиатского государства.

На танкоремонтном заводе министерства обороны старый двухтактный двигатель 5ТДФ боевой машины, изготовленный в Харькове, заменили на более современный российский В-84.

Увеличение мощности на 140 л.с. положительно сказалось на характеристиках подвижности. На обнародованных видеокадрах можно увидеть, как обновленный танк на полигоне развивает большую скорость, преодолевая различные препятствия.

С мая прошлого года такие "шестьдесят четвертые" активно принимают участие в проходящих здесь соревнованиях по "Танковому биатлону" и демонстрируют хорошие результаты.

Кроме нового силового агрегата на танки монтируются контейнеры навесной динамической защиты "Контакт", устанавливаются решетчатые противокумулятивные экраны, прикрывающие от атак с бортов, а также новые цифровые радиостанции типа Hytera местного производства.

Как сообщает Государственный комитет по оборонной промышленности Узбекистана, до уровня Т-64МV планируется довести большую часть парка имеющихся машин этого типа.

Необходимо отметить, что в ноябре 2019 года впервые был продемонстрирован вариант со встроенной динамической защитой башни.

Военные эксперты, в целом положительно оценивая проводимые работы, в то же время отмечают, что этому танку не хватает современного тепловизионного прицела. Его наличие, конечно, увеличит стоимость проводимых работ, но и значительно повысит возможность обнаружения противника ночью и в условиях ограниченной видимости.

Армия Узбекистана - не единственная, где российские двигатели пользуются популярностью. Недавно стало известно, что в Иране В-84 стали устанавливать на английские танки Chieftain.