Постановление администрации Тамбовской области от 24 июля 2020 года № 588 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:
1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 16.07.2020) следующие изменения:
в пункте 1 в абзаце втором слова "по 24.07.2020" заменить словами "по 31.07.2020";
в пункте 18.2:
в абзаце первом слова "1500 кв. м" заменить словами "5000 кв.м";
в абзаце девятом слова "800 кв.м" заменить словами "1500 кв.м";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"Срок - с 25.07.2020 до особого распоряжения.";
2. Настоящее постановление вступает в силу с 25.07.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
И.о главы администрации области О.О.Иванов
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