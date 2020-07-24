Постановление администрации Тамбовской области от 24 июля 2020 года № 588 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 16.07.2020) следующие изменения:

в пункте 1 в абзаце втором слова "по 24.07.2020" заменить словами "по 31.07.2020";

в пункте 18.2:

в абзаце первом слова "1500 кв. м" заменить словами "5000 кв.м";

в абзаце девятом слова "800 кв.м" заменить словами "1500 кв.м";

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"Срок - с 25.07.2020 до особого распоряжения.";

2. Настоящее постановление вступает в силу с 25.07.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

И.о главы администрации области О.О.Иванов







