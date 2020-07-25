Госпитализирована "секс-символ СССР" Елена Кондулайнен

Пресс-атташе Театра Луны подтвердила, что 62-летняя советская, российская актриса и певица, "советский секс-символ" Елена Кондулайнен попала в больницу с подозрением на инсульт.

По словам собеседницы РИА Новости, в пятницу вечером у артистки проходила деловая встреча в ресторане, где Елене "вдруг резко стало плохо".

Была вызвана скорая помощь, и Кондулайнен "госпитализировали с подозрением на инсульт", - уточнено.

Лемби Туттовилхо Контулайнен родилась в 1958 году в Тосково, Ленинградская область. Окончила ЛГИТМиК. Сниматься начала в семидесятые - "Сто дней до приказа", "Русь изначальная", "Муж собаки Баскервилей", "Бабник", "Караван смерти", "Номер "люкс" для генерала с девочкой", "Даун Хаус", "Интерны".

В 2002 году получила звание Заслуженной артистки Российской Федерации. Четырежды была замужем.