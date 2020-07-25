Накануне Дня ВМФ выходит монография по военно-морским флотам мира

Накануне Дня ВМФ в Санкт-Петербурге выходит в свет очень интересная научная монография "Военно-морские силы стран мира", посвященная анализу кораблестроительных программ морских государств мира, оценке современного состояния и направлений дальнейшего развития военных флотов.

Исследованы перспективные типы кораблей основных классов, принципы их проектирования, облики, решаемые задачи, состав вооружения.

Авторский коллектив этой серьезной работы более чем компетентен. Это А.Л. Рахманов - президент Объединенной судостроительной корпорации, В.Н. Половинкин - научный руководитель Крыловского Государственного научного центра, А.Б Фомичев - заместитель гендиректора - генконструктора - директор филиала "Научно-технический центр" в г. Санкт-Петербурге, концерн "Моринсис-Агат". Общую редакцию сделал главком ВМФ РФ адмирал Н.А. Евменов.

Монография под названием "Военно-морские силы стран мира", является продолжением единой серии трудов авторов ("Русский Север", "Мировой океан и защита национальных интересов", "Военно-морской флот и геополитика", "Размышления о военной науке", "Поход в бессмертие", "Отечественное кораблестроение" и других.

Весьма интересен раздел, в котором рассмотрены национальные особенности подходов к проектированию и постройки боевых надводных кораблей и подводных лодок. Особое место в монографии отведено универсальным десантным кораблям, корветам, фрегатам, эскадренным миноносцам. Показано непреходящее значение авианосцев, представлена авторская концепция перспектив их развития.

В содержательном предисловии Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов обратил внимание на наиболее важные моменты обширного научного, по сути, труда.

Мировой океан и проблемы, связанные с освоением шельфовых зон, увеличения добычи полезных ископаемых с его дна, особенно с учетом широкого круга противоречий и споров может привести к пока еще непредвиденным последствиям - и это не секрет. Авторы монографии убедительно показали, что характер и способы урегулирования этих противоречий во многом определятся реальным морским потенциалом государств. Прежде всего - состоянием военно-морских сил и флотов.

И тут надо учитывать, что современные боевые корабли в отличие, от тех же танков и самолетов, строятся длительное время и длительный период находятся в эксплуатации. Фактически, каждое поколение строит флот для поколения будущего. Решения, принятые 10-15 лет назад, будут оказывать влияние на морскую мощь государства еще такое же время. А качество принятых сегодня решений по строительству современного флота можно будет всесторонне оценить только через 10-15 лет. В этих условиях, как говорит Главком, мы сегодня строим военный флот для будущих поколений и не имеем права на ошибки. Мировой опыт строительства военных флотов способствует устранению системных ошибок в кораблестроении.

Национальные интересы России в Мировом океане существовали и существуют вне зависимости от способности их реализации в конкретный исторический период. Они относительно статичны и представляют собой потенциальные возможности для удовлетворения потребностей нации в настоящем и будущем.

Адмирал Евменов уверен, что книга "Военно-морские силы стран мира" будет полезной в образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности военных и гражданских профильных учебных заведений, в научной и проектной работе сотрудников научно-исследовательских и проектных организаций. Она привлечет внимание всех читателей, интересующихся историей мирового и отечественного кораблестроения.

Авторы монографии единодушны: наступивший XXI век объективно является веком Мирового океана, и Россия должна быть к этому готова!