В Черном море испытают подводных роботов для поиска дронов-шпионов

В Черном море началось тестирование экспериментальных подводных роботов и гидроакустической аппаратуры для военной системы подводного мониторинга. Новая аппаратура призвана повысить эффективность защиты военных и экономических объектов от морского нападения.

"Эксперимент также должен показать, насколько хорошо новые подводные роботы смогут распознавать не только крупные объекты, но и малогабаритные робототехнические комплексы противника", - сообщает ТАСС.

В исследованиях задействованы воздушные и морские робототехнические комплексы, а также малогабаритная гидроакустическая техника. Тестирование проходит под контролем ученых военного инновационного технополиса "Эра".

Во время эксперимента состоялась демонстрация комплекса АНПА, который состоит из двух автономных необитаемых подводных аппаратов. Один из них - поисковый, с помощью гидролокатора бокового обзора или многолучевого эхолота может обнаружить различные объекты под водой. Второй аппарат оснащен фото- и видеосистемой, что позволяет окончательно идентифицировать обнаруженные объекты. Аппараты компактны и могут запускаться с любого судна или с необорудованного берега.