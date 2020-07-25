Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
25.07.2020,  
11:04
Текст:  Николай Грищенко

В Черном море испытают подводных роботов для поиска дронов-шпионов

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

В Черном море началось тестирование экспериментальных подводных роботов и гидроакустической аппаратуры для военной системы подводного мониторинга. Новая аппаратура призвана повысить эффективность защиты военных и экономических объектов от морского нападения.

Фото: Мария Орлова/ РГ
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль "Циклон"

"Эксперимент также должен показать, насколько хорошо новые подводные роботы смогут распознавать не только крупные объекты, но и малогабаритные робототехнические комплексы противника", - сообщает ТАСС.

В исследованиях задействованы воздушные и морские робототехнические комплексы, а также малогабаритная гидроакустическая техника. Тестирование проходит под контролем ученых военного инновационного технополиса "Эра".

Во время эксперимента состоялась демонстрация комплекса АНПА, который состоит из двух автономных необитаемых подводных аппаратов. Один из них - поисковый, с помощью гидролокатора бокового обзора или многолучевого эхолота может обнаружить различные объекты под водой. Второй аппарат оснащен фото- и видеосистемой, что позволяет окончательно идентифицировать обнаруженные объекты. Аппараты компактны и могут запускаться с любого судна или с необорудованного берега.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: tataquax/Wikimedia.org
Перехват самолета-шпиона США над Черным морем показали на видео 24.07.2020
Робот "Маркер" сможет вести бой в тысяче километров от оператора 22.07.2020
В России начались испытания нового штурмового вертолета 22.07.2020
ВМФ России
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Командир "Зубра" рассказал о возможностях корабля на воздушной подушке 24.07.2020
Что представляет из себя фрегат "Адмирал флота Касатонов" 23.07.2020
Подлодка "Волхов" завершила ходовые испытания 23.07.2020
роботы
Российский танк "Армата" испытали в беспилотном режиме 04.07.2020
Стало известно, когда боевой робот "Маркер" поступит в войска 29.06.2020