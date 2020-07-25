Умер продюсер и актер Гарри Клейн

Американский продюсер, актер (один раз) и важный отраслевой публицист Гарри Клейн скончался 18 июля в возрасте 82 лет в Атланте. Причина смерти - хроническая болезнь легких. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на пресс-секретаря покойного.

Harry Clein Dies: Longtime Movie Publicist Who Devised ‘Blair Witch’ Campaign & Wrote ‘Star Wars’ Press Notes Was 82 https://t.co/ZelksNycDU pic.twitter.com/vSCDS7oQQN — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 24, 2020

Войдя в кинобизнес в 1981-м, Клейн организовал с партнером агентство Clein + Feldman, первым клиентом которого стал Алан Пакула, снявший тогда свою драму с Мерил Стрип "Выбор Софи". И дело пошло. Имея представительства на обоих побережьях США, контора быстро зарекомендовала себя крайне инновационной площадкой для независимых дистрибуторов. Преуспевая на ниве маркетинга. После ряда внутренних перестановок агентство закрылось в 2000-м.

Что до Клейна конкретно, он занимался маркетингом и рекламной поддержкой множества лент, начиная с оригинальных "Звездных войн" 1977-го и заканчивая мокьюментари-хоррором "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света". В немалой части обязанного своей абнормальной славой именно фирме Клейна, занимавшейся рекламной кампанией ленты, вошедшей в анналы.

Итого - без малого 250 000 000 долларов кассы при смешном бюджете в шестьдесят тысяч (при этом изначально речь шла и вовсе о двадцати).

При этом "Ведьма", вышедшая в 1999-м, кстати, и стала последним проектом агентства.