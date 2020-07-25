В России впервые применили пушки против воздушных целей 130 лет назад

Ровно 130 лет назад - в июле 1890 года - в России состоялись первые опытные артиллерийские стрельбы по воздушным целям. Эту дату вполне можно считать точкой отсчета в истории появления отечественных сил ПВО.

Во второй половине XIX века в мире активно развивалось воздухоплавание, совершенствовались конструкции воздушных шаров и аэростатов. Естественно, этой темой интересовались и военные, желавшие использовать технические достижения в своих целях. Изначально речь шла в первую очередь о разведке с воздуха и бомбометании. К примеру, первая кадровая воздухоплавательная команда в русской армии появилась уже в январе 1885 года в Санкт-Петербурге (в ее распоряжении было два аэростата). Когда стало понятно, что новая эра в военном деле вот-вот станет реальностью, встал вопрос и о противодействии атакам с воздуха.

Как сообщается в статье "Зарождение военного воздухоплавания в России" (Военно-исторический журнал, 2002, №8), в феврале 1886 года на заседании "Комиссии по применению воздухоплавания, голубиной почты и сторожевых вышек к военным целям" был проведен тщательный анализ состоявшейся в Германии стрельбы по привязным шарам из полевых орудий. В апреле 1887-го кадровая воздухоплавательная команда была преобразована в Учебный кадровый воздухоплавательный парк.

В итоге 25 июля 1890 года на Усть-Ижорском полигоне по Санкт-Петербургом русские артиллеристы впервые в отечественной практике сами провели стрельбы по привязанным (статичным) аэростатам, предоставленным для этой цели как раз-таки учебным парком. Огонь велся пулевой шрапнелью из четырехдюймовых пушек. Цель была поражена, однако стало ясно, что нужны дальнейшие испытания, более приближенные к возможным боевым условиям.

В последующие годы состоялся ряд стрельб уже по движущимся воздушным целям (аэростаты на конной тяге), однако устойчивое понимание того, что армии требуются специальные зенитные орудия, сформировалось лишь накануне Первой Мировой войны. В результате на свет появилась 76-миллиметровая зенитная пушка образца 1914/15 годов, успешно применявшаяся в ходе боев, начиная с лета 1915 года.