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61-летняя Лариса Гузеева стала новой ведущей "Дома-2"

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    26.07.2020, 17:49
Текст:   Олег Усков
Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Заслуженная артистка РФ и член Союза кинематографистов России Лариса Андреевна Гузеева стала новой ведущей скандального шоу "Дом-2".

При этом KP.RU акцентирует, что составить компанию более молодым, так сказать, прорабам, среди которых Ольга Бузова и Ксения Бородина, 61-летняя актриса согласилась за "приличное вознаграждение". Сумма которого изданием не названа.

Увидеть, что из этого выйдет, заинтересованная общественность сможет с 1-го сентября.

При этом отмечено: организаторы ничуть не сомневаются, что Ларису Андреевну, много лет работающую на ТВ и имеющую богатый жизненный опыт, "которым она может поделиться с участникам телестройки", ждет очередной успех. Тем более, что у Гузеевой "хорошо подвешен язык", с помощью которого женщина "может сделать дискуссию по-настоящему острой".

Фото: youtube.com/ Skybound
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Лариса Гузеева родилась в 1959 году в селе Буртинское Оренбургской области. Откуда после перебралась в село Неженка. А дальше - в Ленинград. Где в 1980-1984 годах состояла в отношениях с Сергеем Курехиным.

На экранах - с конца семидесятых, с "Место встречи изменить нельзя" - сыграла девушку, которая танцует с Тараскиным в ресторане.

Первая же главная роль принесла молодой актрисе огромную славу и всенародную любовь - Лариса Огудалова в "Жестоком романсе" Рязанова.

Следом - "Чужие здесь не ходят", мадам Фурне из "Приключений Холмса и Ватсона", "Жизнь Клима Самгина", "Секретный фарватер", "Таинственный узник".

Вела программы "Я - мама" на "ТВ Центр", "Давай поженимся!", "ТилиТилиТесто" и "На дачу!" на Первом.

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