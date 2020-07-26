Легендарный актер Джон Сэксон умер накануне своего дня рождения

Гигантская печаль: культовый американский актер, режиссер Джон Саксон умер в Теннесси в возрасте 83 лет 25 июля.

Как передает THR со ссылкой на супругу артиста, причиной смерти легенды стали осложнения, вызванные пневмонией.

Rest In Piece John Saxon, beloved actor iconic in several cult classics: Nightmare On Elm Street, Enter The Dragon, Tenebrae, Battle Beyond The Stars, Black Christmas and this, the original Giallo mystery, Mario Bava’s The Girl Who Knew Too Much. pic.twitter.com/46Bmp5IpF8 — edgarwright (@edgarwright) July 26, 2020

Настоящее имя Сэксона - Кармине Оррико. Родился он 5 августа 1935 года в Бруклине, Нью-Йорк. Сниматься начал в середине пятидесятых. Далее появившись в почти двух сотнях фильмов и сериалов. В частности, такими памятными образами, как лейтенант Томпсон в трех частях "Кошмара на улице Вязов", включая первую, Ропер в "Выходе Дракона" с Брюсом Ли и Медена в "Аппалузе" с Марлоном Брандо. За роль в котором Сэксон номинировался в 1966-м на "Золотой глобус".

Среди других проектов - "Отряд из ада", "Кровавая королева", "Кровавый пляж", "Кровавый утиль", "Властелин ада", "Джо Кид", "Черное Рождество", "Апокалипсис каннибалов", "Битва за пределами звезд", "Пленники затерянной вселенной", сериалы "Кунг-фу", "Кунг-фу: Возрождение легенды" и "Дымок из ствола".

В 1988-м Сэксон выступил режиссером хоррора "Дом смерти".