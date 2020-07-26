Новости

Вышел мрачнейший тизер сериала про детей демона Мардука "Хелстром" 25.07.2020
Обнародован новый график выхода фильмов и сериалов по комиксам Marvel 25.07.2020
Умер продюсер и актер Гарри Клейн 25.07.2020
В Сети появился фрагмент из финальной серии 10 сезона "Ходячих мертвецов" 25.07.2020
Второй спин-офф "Ходячих мертвецов" получил трейлер и дату премьеры 25.07.2020

Легендарный актер Джон Сэксон умер накануне своего дня рождения

Новости
    26.07.2020, 11:05
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/DreadCentral Фото: twitter.com/DreadCentral
Фото: twitter.com/DreadCentral

Гигантская печаль: культовый американский актер, режиссер Джон Саксон умер в Теннесси в возрасте 83 лет 25 июля.

Как передает THR со ссылкой на супругу артиста, причиной смерти легенды стали осложнения, вызванные пневмонией.

Настоящее имя Сэксона - Кармине Оррико. Родился он 5 августа 1935 года в Бруклине, Нью-Йорк. Сниматься начал в середине пятидесятых. Далее появившись в почти двух сотнях фильмов и сериалов. В частности, такими памятными образами, как лейтенант Томпсон в трех частях "Кошмара на улице Вязов", включая первую, Ропер в "Выходе Дракона" с Брюсом Ли и Медена в "Аппалузе" с Марлоном Брандо. За роль в котором Сэксон номинировался в 1966-м на "Золотой глобус".

Среди других проектов - "Отряд из ада", "Кровавая королева", "Кровавый пляж", "Кровавый утиль", "Властелин ада", "Джо Кид", "Черное Рождество", "Апокалипсис каннибалов", "Битва за пределами звезд", "Пленники затерянной вселенной", сериалы "Кунг-фу", "Кунг-фу: Возрождение легенды" и "Дымок из ствола".

В 1988-м Сэксон выступил режиссером хоррора "Дом смерти".

Новости

У 6-го сезона спин-оффа "Ходячих" появились трейлер и дата премьеры 25.07.2020
Продолжение "Ходячих мертвецов" отложили из-за коронавируса 25.07.2020
Госпитализирована "секс-символ СССР" Елена Кондулайнен 25.07.2020
Видео: явление Ктулху в трейлере сериала "Страна Лавкрафта" 25.07.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru/gettyimages.com
Дэйв Франко сыграет автора хита Ice Ice Baby 24.07.2020
⧣ утраты
Фото: twitter.com/ HayleyFudge
Умерла певица и актриса из "Супермена" Энни Росс 23.07.2020
Актер из "Перекрестков судьбы" Андрей Сиротин умер в 34 года 21.07.2020
Умер известный шансонье Бока 21.07.2020