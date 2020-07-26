Охотник на дронов: на Западе оценили зенитного робота РФ

Самоходный зенитно-артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" будет роботизирован и станет охотником за другими роботами - летающими.

Зенитная самоходка на базе БМП-3 - новейшая система войсковой ПВО российской армии, ее впервые публично продемонстрировали на Параде Победы 24 июня. Дистанционно управляемый модуль с 57-миллиметровой автоматической пушкой размещен на высокомобильном гусеничном шасси БМП-3. Оптико-электронная система наведения САУ работает в пассивном режиме и неуязвима для ракет, наводящихся по излучению радара.

Скорострельность пушки достигает 120 выстрелов в минуту, селективное питание и возможность использовать четыре типа боеприпасов делают "Деривацию" эффективным и, что немаловажно, недорогим средством борьбы с беспилотниками. Стоимость очереди из пушки на несколько порядков ниже самой дешевой зенитной ракеты, расходовать которую на дрон ценой в 15 долларов явно невыгодно.

О возможности полностью роботизировать комплекс заявил на днях его разработчик, генеральный директор ЦНИИ "Буревестник" Георгий Закаменных. Уровень автоматизации управления огнем и шасси вполне позволяет это сделать, рассказал он ТАСС. Также планируется оснастить "Деривацию" командной машиной и разведывательными дронами.

- В Минобороны России обсуждается возможность роботизации практически всех основных боевых машин: танков, БМП, самоходных артиллерийских систем, - цитирует Forbes специалиста по российским беспилотным системам Сэмюела Бендетта. - Это означает, что они оснащены самой современной компьютеризированной системой управления, связи и разведки, что позволяет использовать их как в обитаемом, так и в роботизированном вариантах. Будучи новой системой, "Деривация" входит в эту категорию.

Создание необитаемых систем для противоборства летающим беспилотникам - одно из стратегических направлений развития военной техники, поскольку возможности дронов постоянно растут и человек не всегда в состоянии быстро отреагировать на их атаку.