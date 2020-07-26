Какую флотскую технику показали на Главном военно-морском параде

Главный военно-морской парад, который прошел на Неве в Санкт-Петербурге и на Большом кронштадтском рейде, стал не просто праздничным флотским шоу, но и большим смотром современной техники российского ВМФ. Мы расскажем о некоторых из 46 "парадных" боевых кораблей, подлодок и катеров и судов обеспечения, принявших в нем участие.





Фрегат "Адмирал флота Касатонов"

Этот многоцелевой корабль дальней морской и океанской зоны проекта 22350 с управляемым ракетным вооружением только-только становится в строй и пополнит боевой состав Северного флота.

Заложили его 26 ноября 2009 года на одном из судостроительных предприятий Санкт-Петербурга. Он построен с широким применение технологий невидимости "стелс". Помимо характерных угловатых обводов в нем широко используются композитные материалы.

Корабль обладает хорошими мореходными качествами и внушительной огневой мощью. В шестнадцати пусковых ячейках могут размещаться различные ракеты - многофункциональные "Калибры", противокорабельные "Ониксы" и в перспективе гиперзвуковые "Цирконы". Как утверждают эксперты, этот фрегат станет первым, на борту которого появится гиперзвуковое оружие.

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков"

Он относится к проекту 1155 и входит в состав арктической группировки Северного флота. Его экипаж постоянно совершает дальние походы в Атлантический и Индийский океаны, а также в Средиземное море. Корабль несет современное противолодочное, минно-торпедное и ракетное оружие, системы ПВО и РЭБ. На его борту - размещаются два вертолета Ка-27.

Малый ракетный корабль "Серпухов"

МРК "Серпухов" относится к новейшим кораблям модернизированного проекта 21631 "Буян-М". Его построили на Зеленодольском судостроительном заводе. "Серпухов" стал вторым кораблем этого проекта. Его экипаж знаменит тем, что участвовал в антитеррористической операции в Сирии.

Главное оружие кораблей этого проекта - универсальный ракетный комплекс "Калибр-НК", имеющий вертикальную пусковую установку на восемь ракет. Это высокоточное современное оружие, предназначенное для поражения морских и береговых целей. Кроме того, МРК оснащен новейшими образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного вооружения.

Дизель-электрическая подлодка "Санкт-Петербург"

Эта субмарина проекта 677 входит в боевой состав Северного флота. Но разработана она в питерском ЦКБ "Рубин". Так что ее появление на главном военно-морском параде вполне уместно.

Серия этих подводных кораблей является развитием проекта 877 "Палтус". Лодки предназначаются для уничтожения субмарин, надводных кораблей и судов противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, ведения разведки.

Ее водоизмещение 1765 тонн. Максимальная глубина погружения - 350 метров, скорость - до 21 узла. Экипаж лодки 36 человек. Она может находится в автономном плавании до 45 суток. Субмарина вооружена торпедами и ракето-торпедами, а также комплексом ПВО "Игла".

Патрульные катера проекта "Рэптор"

Быстроходные патрульные катера проекта 03160 "Раптор" - это морская техника прибрежной зоны, выполняющие задачи в светлое и темное время суток. В ВМФ они используются для патрулирования акваторий, высадки десантов, выполнения поисково-спасательных работ. Максимальная скорость катера достигает 48 узлов. Головной катер проекта 03160 был передан Военно-Морскому Флоту в 2014 году.