Рэпер Элджей и его жена Настя Ивлеева заразились коронавирусом

Преуспевающий 26-летний российский рэпер Элджей (по паспорту - Алексей Узенюк) и его супруга, 29-летняя телеведущая Анастасия Ивлеева (теперь - тоже Узенюк) заразились COVID-19.

О чем тут же сообщили в Instagram.

"Мой муж и я заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся", - написала телеведущая в соцсетях. Призвав подписчиков к осторожности.

Тогда как рэпер параллельно показал положительный результат теста на коронавирус в "сторис" своего Instagram.

Подробности ситуации анонсированы на более поздний срок.

Молодые люди поженились в сентябре прошлого года, официально начав встречаться летом 2018-го.