Умер основатель Fleetwood Mac Питер Грин

Британский музыкант, гитарист, певец и автор песен, сооснователь группы Fleetwood Mac Питер Грин умер на 74-м году жизни 25 июля.

Об этом сообщает BBC. Семья музыканта печальное известие подтвердила.

Питер Аллен Гринбаум (настоящее имя) родился 29 октября 1946 года в Лондоне и впервые взял в руки гитару в десять лет. Карьеру начал как басист в биг-битовой группе Peter B's Looners. В рамках которой познакомился с барабанщиком Миком Флитвудом.

В 1966-м Грин был приглашен в Bluesbreakers - вместо ушедшего Эрика Клэптона. С коллективом Питер записал альбом A Hard Road.

А годом позже Грин, Флитвуд, Джон МакВи и Джереми Спенсер создали группу Peter Green`s Fleetwood Mac, чье название вскоре сократили до Fleetwood Mac. В 68-м вышла дебютная пластинка коллектива.

В 1970-м Грин, у которого начались суровые проблемы с не одобряемыми законом веществами, да и с психикой в целом на этой почве (пришлось радикально лечиться), покинул группу. Тогда же вышла его первая сольная пластинка - The End of the Game.

В 1998-м Грин был включен в Зал славы рок-н-ролла.