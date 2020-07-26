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Умер первый ведущий передачи "Кто хочет стать миллионером?"

Новости
    26.07.2020, 16:53
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/globalnews Фото: twitter.com/globalnews
Фото: twitter.com/globalnews

Легендарный американский телеведущий-рекордсмен, актер и певец Реджис Филбин скончался в Коннектикуте в возрасте 88 лет в ночь на субботу - за месяц до своего 89-летия.

Об этом сообщает People, приводя официальное заявление семьи артиста. Отметившей, что каждый проведенный с Реджисом день был для них праздником.

Реджис Филбин родился 25 августа 1931 года. Вырос в Бронксе. Закончив в 53-м университет, получил степень бакалавра по социологии. Отслужив в ВМФ, в шестидесятые начал карьеру на ТВ. Был ведущим американской версии программы "Кто хочет стать миллионером?" - с 1999 по 2002 год.

Подсчитано, что в общей сложности Филбин провел на американских телеэкранах более семнадцати тысяч часов. Что было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

Плюс Реджис снялся, начиная с шестидесятых, в десятках фильмов и сериалов. И, конечно же, появляется в "Симпсонах".

Лидер США Дональд Трамп в своем Twitter выразил соболезнования родным ведущего, отметив, что покойный был фантастическим человеком, его близким другом и одним из тех, кто призвал политика баллотироваться в президенты.

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