Умер первый ведущий передачи "Кто хочет стать миллионером?"

Легендарный американский телеведущий-рекордсмен, актер и певец Реджис Филбин скончался в Коннектикуте в возрасте 88 лет в ночь на субботу - за месяц до своего 89-летия.
Об этом сообщает People, приводя официальное заявление семьи артиста. Отметившей, что каждый проведенный с Реджисом день был для них праздником.
Реджис Филбин родился 25 августа 1931 года. Вырос в Бронксе. Закончив в 53-м университет, получил степень бакалавра по социологии. Отслужив в ВМФ, в шестидесятые начал карьеру на ТВ. Был ведущим американской версии программы "Кто хочет стать миллионером?" - с 1999 по 2002 год.
Подсчитано, что в общей сложности Филбин провел на американских телеэкранах более семнадцати тысяч часов. Что было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.
Плюс Реджис снялся, начиная с шестидесятых, в десятках фильмов и сериалов. И, конечно же, появляется в "Симпсонах".
Лидер США Дональд Трамп в своем Twitter выразил соболезнования родным ведущего, отметив, что покойный был фантастическим человеком, его близким другом и одним из тех, кто призвал политика баллотироваться в президенты.
One of the greats in the history of television, Regis Philbin has passed on to even greater airwaves, at 88. He was a fantastic person, and my friend. He kept telling me to run for President. Holds the record for “most live television”, and he did it well. Regis, we love you....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2020