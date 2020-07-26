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Умерла актриса из "Унесенных ветром" Оливия Де Хэвилленд

Новости
    26.07.2020, 20:26
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: twitter.com/Variety Фото: twitter.com/Variety
Фото: twitter.com/Variety

Актриса Оливия Де Хэвилленд, обладательница двух "Оскаров" в номинации "Лучшая женская роль", скончалась в возрасте 104 лет. Как информирует Deadline, это произошло в субботу в Париже: уснула и не проснулась.

Де Хэвилленд обрела славу в 1930-х благодаря участию в ряде приключенческих картин, таких как "Одиссея капитана Блада" и "Приключения Робин Гуда". В 1939 году сыграла Мелани Уилкс в "Унесенных ветром", за что была впервые номинирована на "Оскар", а всего ее номинировали пять раз. В общей сложности снялась в шести десятках фильмов и сериалов.

В 1941 году самоотверженно боролась против кабальных условий актерских контрактов посредством суда с Warner Bros. и победила, чему результатом стало появление закона ее имени и ослабление влияния студий на артистов. В дальнейшем активистской деятельности не бросила, противостояла, в частности, засилью коммунистов в Независимом гражданском комитете деятелей науки, искусств и свободных профессий, куда входили также Бетт Дэвис, Хамфри Богарт, Граучо Маркс и Грегори Пек.

Будучи уже одной из последних живых звезд "золотого" Голливуда, судилась с каналом FX - не понравилось ей, как ее изобразила в сериале Райана Мерфи "Вражда" Кэтрин Зета-Джонс.

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