В Сирии состоялся парад в честь дня ВМФ

В сирийском городе Тартус в День Военно-Морского Флота России прошел парад военных кораблей и судов обеспечения, входящих в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Как рассказали в Минобороны РФ, в парадном строю были задействованы дизель-электрическая подводная лодка "Новороссийск", фрегат "Адмирал Макаров", морской тральщик "Вице-адмирал Захарьин". Кроме того, в акватории прошли суда вспомогательного флота - киллекторное судно КИЛ-158 и спасательный буксир СБ-36. Также зрители увидели противодиверсионные катера типа "Раптор" и "Грачонок". Помимо кораблей ВМФ России в военно-спортивном празднике участвовали 2 ракетных катера проекта 205 от 110 бригады надводных кораблей военно-морских сил Сирии.

Принимал парад командующий группировкой войск (сил) Вооруженных Сил РФ в Сирии генерал-лейтенант Александром Чайко, командовал парадом - капитан 1 ранга Сергей Тронев.

В воздушной части парада участвовали вертолеты морской и армейской авиации - Ка-27ПС, Ми-8АМТШ и Ми-35. Также в небе над Тартусом парами прошли фронтовые бомбардировщики Су-24, многофункциональные самолеты Су-34 и Су-35, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, транспортные самолеты Ан-26 и Ан-72 ВКС России.

Всего в праздничных мероприятиях приняли участие 9 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России, 14 летательных аппаратов Воздушно-космических сил и морской авиации ВМФ России, а также два ракетных катера ВМС Сирии.