Распоряжение губернатора Амурской области от 23 июля 2020 года № 166-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

1. Внести изменения в пункт 4 распоряжения губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 23.07.2020 № 165-р), изложив подпункты 3 и 4 в следующей редакции:

"3) организаций общественного питания, за исключением организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями к организациям общественного питания, приведенными в приложении № 2 к настоящему распоряжению;

4) организаций физической культуры и спорта (фитнес- и тренажерных залов, клубов, спортивно-досуговых организаций, бассейнов), за исключением организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями к организациям физической культуры и спорта (фитнес- и тренажерные залы, клубы, спортивно-досуговые организации, бассейны), приведенными в приложении № 21 к настоящему распоряжению.".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.08.2020.

В.А.Орлов







