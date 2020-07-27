Распоряжение губернатора Амурской области от 23 июля 2020 года № 166-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Новости

Самоизоляцию для пожилых жителей Среднего Урала продлили до 3 августа 15:37
В Болгарии чрезвычайную эпидемиологическую обстановку продлят до конца лета 15:32
На Воробьевых горах в Москве откроется Skypark 15:28
Петербуржец, расчленивший свою жену, раскаялся в содеянном 15:26
В Вологодской области мужчина и его 13-летний сын утонули в реке 15:23
Крупнейший самолет-амфибия впервые взлетел с поверхности моря 15:07
В Мексике на вершине горы найдены реликвии "людей из облаков" 15:04
В столичной подземке пустили тематический поезд с народными промыслами 14:59
Из воронежской колонии сбежал вор-рецидивист 14:56
Картину главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова продали на аукционе 14:54
Переехавшие на Дальний Восток старообрядцы получат отсрочку от армии 14:50
В Крыму убийце сотрудника МЧС дали 10 лет тюрьмы 14:45
Публицист Понасенков опроверг обвинение в травле историка Соколова 14:41
В Кремле рассказали об атмосфере разговора Путина с Зеленским 14:39
На Урале многодетная мать пойдет под суд за гибель младенца от голода 14:36
В Оренбуржье четверых экс-полицейских осудили за вымогательство 14:35
Загрузка курортов Краснодарского края превысила 70 процентов 14:33
Кремль оценил ситуацию с договоренностями по прекращению огня в Донбассе 14:30
Число жертв ДТП в канале под Волгоградом выросло до восьми 14:28
Элизабет Мосс сыграет в мистическом сериале Леонардо Ди Каприо 14:17
Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки 14:12
В Сочи аниматоры в форме полицейских устроили стрельбу на корпоративе 14:12
ВЦИОМ: Большинство россиян положительно относится к белорусскому лидеру 14:08
В Челябинской области объяснили эвакуацию детей из санатория 14:06
Вышел трейлер герметичного триллера со звездой "Клана Сопрано" 14:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
27 июля 2020 г.

Распоряжение губернатора Амурской области от 23 июля 2020 года № 166-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Дата подписания 23 июля 2020 г.
Опубликован 27 июля 2020 г.
Вступает в силу 1 августа 2020 г.

1. Внести изменения в пункт 4 распоряжения губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 23.07.2020 № 165-р), изложив подпункты 3 и 4 в следующей редакции:

"3) организаций общественного питания, за исключением организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями к организациям общественного питания, приведенными в приложении № 2 к настоящему распоряжению;

4) организаций физической культуры и спорта (фитнес- и тренажерных залов, клубов, спортивно-досуговых организаций, бассейнов), за исключением организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями к организациям физической культуры и спорта (фитнес- и тренажерные залы, клубы, спортивно-досуговые организации, бассейны), приведенными в приложении № 21 к настоящему распоряжению.".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.08.2020.

В.А.Орлов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией