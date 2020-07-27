Указ главы Республики Бурятия от 23 июля 2020 года № 163 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

Постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от 12.06.2020 № 129, от 17.06.2020 № 133, от 19.06.2020 № 138, от 25.06.2020 № 140, от 30.06.2020 № 146, от 03.07.2020 № 151, от 06.07.2020 № 153, от 20.07.2020 № 158, от 20.07.2020 № 159):

1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

"1.4. Лицам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему указу, в период с 29 марта по 31 августа 2020 г. включительно соблюдать режим самоизоляции, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, осуществления прогулок, занятия физической культурой и спортом, следования на личном легковом автотранспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (и обратно), при условии подачи уведомления, действующего в течение одних суток, на интернет-портале "Работающая Бурятия" по форме согласно приложению № 4 к настоящему указу.

Лицам в возрасте 65 лет и старше в период с 15 июня по 21 июня 2020 г. (7 календарных дней), с 22 июня по 30 июня 2020 г. (9 календарных дней), с 1 июля по 12 июля 2020 г. (12 календарных дней), с 13 июля по 23 июля 2020 г. (11 календарных дней), с 24 июля по 31 июля 2020 г. (8 календарных дней), с 1 августа по 9 августа 2020 г. (9 календарных дней), с 10 августа по 20 августа 2020 г. (11 календарных дней), с 21 августа по 31 августа 2020 г. (11 календарных дней) соблюдать режим самоизоляции, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, осуществления прогулок, занятия физической культурой и спортом, следования на личном легковом автотранспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (и обратно), при условии подачи уведомления, действующего в течение одних суток, на интернет-портале "Работающая Бурятия" по форме согласно приложению № 4 к настоящему указу.

Лицам, указанным в абзацах первом и втором настоящего пункта, режим самоизоляции может быть обеспечен по месту их проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Рекомендовать работающим лицам, указанным в абзаце втором настоящего пункта, соблюдать режим самоизоляции по согласованию с работодателем.

Режим самоизоляции может не применяться к лицам, указанным в абзацах первом и втором настоящего пункта, если они относятся к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также гражданам, определенным решением Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Республике Бурятия (далее - Штаб).

1.2. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:

"1.8 Лицам, находящимся на территории Республики Бурятия, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские, гигиенические маски, респираторы):

при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси, а также на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения;

при посещении зданий (строений, сооружений), помещений, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена;

при посещении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений;

при посещении зданий (строений, сооружений) автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов.".

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Гражданам Российской Федерации, вернувшимся в Российскую Федерацию, иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Республику Бурятия:

4.1. Незамедлительно сообщать о своем прибытии в Российскую Федерацию и Республику Бурятия, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на "горячую линию" Министерства здравоохранения Республики Бурятия по номеру телефона (3012)37-95-32, 112.

4.2. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания), без посещения медицинских организаций и сообщать данные о своем прибытии на территорию Российской Федерации.

4.3. В случае, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего указа, либо при положительном результате исследования на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР) выполнять до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР требования по изоляции по месту жительства (пребывания) (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции).

4.4. Гражданам Российской Федерации:

4.4.1. В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР на дому по согласованию с медицинской организацией по месту прикрепления, в иных случаях - с медицинской организацией по месту пребывания.

4.4.2. В случае возвращения в Российскую Федерацию вывозными международными рейсами выполнять требования об изоляции в домашних условиях или условиях обсерватора сроком 14 календарных дней со дня прибытия.

4.5. Иностранным гражданам в случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трех календарных дней на территории Российской Федерации. Оплата исследований осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, выполнять требования об изоляции сроком 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

4.7. Совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.".

1.4. Пункты 1.6, 17.1, 17.1.1, 17.1.3, 17.1.4 признать утратившими силу.

1.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Временно приостановить до особого распоряжения проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Государственные и муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории Республики Бурятия, осуществляют свою деятельность без оказания услуг с очным присутствием граждан, за исключением случаев, указанных в пунктах 9, 14.8 настоящего указа.

Установить с 12 июня 2020 г. особый режим посещения гражданами парков, скверов, парковых зон государственных учреждений культуры, который предусматривает их посещение в целях прохода, прогулок с соблюдением социального дистанцирования, с обеззараживанием территории и наружных поверхностей объектов на открытых пространствах в соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Ограничения, установленные абзацем первым настоящего пункта, не распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по приему и размещению организованных туристических групп в рамках развития внутреннего и въездного туризма на территории Республики Бурятия, при строгом соблюдении рекомендаций по профилактике распространения COVID-19 и в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством туризма Республики Бурятия по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия.".

1.6. Пункты 7.2 - 7.4 изложить в следующей редакции:

"7.2. С 29 марта по 31 августа 2020 г. включительно работу предприятий общественного питания, кинотеатров, детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, ночных клубов, иных развлекательных заведений с массовым одномоментным пребыванием людей, расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов.

Руководству торговых центров и комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов представить в электронном виде сведения, указанные в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия" и обеспечить:

- разделение потоков входящих и выходящих из здания посетителей; контроль численности в лифтах (1 человек);

- вход посетителей во все помещения только в масках;

- возможность приобретения масок и перчаток при входе в торговый центр;

- условия для соблюдения гражданами социального дистанцирования (дистанцию до других лиц не менее 1,5 метра).

7.3. С 29 марта по 31 августа 2020 г. включительно работу СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.

Разрешить с 20 июля 2020 г. работу бань и саун с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с загрузкой объекта в объеме не более 50 % от единовременной пропускной способности объекта), а также при условии представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

7.4. С 29 марта по 31 августа 2020 г. включительно работу кружков, секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.".

1.7. Дополнить пунктом 7.5 следующего содержания:

"7.5. С 24 июля 2020 г. по 31 июля 2020 г. включительно работу объектов розничной торговли непродовольственными товарами в г. Бабушкин Кабанского района.".

1.8. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Приостановить по 31 августа 2020 г. включительно посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, за исключением случаев, указанных в абзацах втором, третьем настоящего пункта.

Образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольные организации), организовать работу в соответствии с графиком возобновления деятельности дошкольных организаций при условии соблюдения санитарноэпидемиологических требований Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия и представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Установить, что в муниципальных образованиях в Республике Бурятия, где отсутствует техническая возможность применения дистанционных образовательных технологий, для учащихся 9, 11 классов допускается посещение общеобразовательных организаций по предметам ОГЭ и ЕГЭ с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, профилактических и дезинфекционных мероприятий при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей и в порядке, утвержденном Министерством образования и науки Республики Бурятия, который подлежит согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Рекомендовать образовательным организациям высшего образования обеспечить перевод обучающихся на дистанционные формы обучения.

Разрешить занятия физической культурой и спортом бесконтактными неигровыми способами в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах), за исключением плавательных бассейнов, с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с загрузкой объекта в объеме не более 25 % от единовременной пропускной способности объекта).

Разрешить проведение тренировочных мероприятий и реализацию программ спортивной подготовки членам спортивных сборных команд Республики Бурятия бесконтактными неигровыми способами в учреждениях физической культуры и спорта, в том числе в закрытых помещениях при условии обеспечения очистки, дезинфекции и контроля эффективности работы вентиляционных систем аккредитованными организациями, с соблюдением социального дистанцирования между занимающимися не менее 1,5 метра и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Разрешить индивидуальные занятия в образовательных организациях в сфере культуры по программам подготовки специалистов среднего звена, к которым невозможно применить электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.

Разрешить проведение вступительных экзаменов с очным присутствием граждан при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год в профессиональные образовательные организации, подведомственные Министерству культуры Республики Бурятия, при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.

Разрешить работу образовательных организаций по программам дополнительного образования при условии проведения занятий с числом обучающихся не более 3 человек на одном занятии, строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер и представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".".

1.9. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Возобновить предоставление государственных и иных услуг в помещениях исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и государственных учреждений Республики Бурятия (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Республики Бурятия) при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, за исключением государственных учреждений культуры (кроме библиотек и музеев).

Возобновить деятельность библиотек при условии организации библиотечного обслуживания населения без предоставления читальных залов с соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер и запретом на проведение массовых мероприятий.

Возобновить деятельность музеев при условии организации услуг в форме индивидуальных либо групповых экскурсий с количеством не более 5 человек с обеспечением социальной дистанции между группами и посетителями не менее 1,5 метров и запретом на проведение массовых мероприятий.

Рекомендовать гражданам обращаться в электронном виде за получением государственных и иных услуг, предоставление которых возможно в электронном виде.".

1.10. Пункт 10.12.6 изложить в следующей редакции:

"10.12.6. Работодателям в период с 30 марта по 31 августа 2020 г. включительно руководствоваться положениями пунктов 4.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 10.14 настоящего указа.".

1.11. Пункт 14.8 изложить в следующей редакции:

"14.8. Возобновить предоставление муниципальных и иных услуг в помещениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в Республике Бурятия при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, за исключением муниципальных учреждений культуры (кроме библиотек и музеев).

Рекомендовать гражданам обращаться в электронном виде за получением муниципальных и иных услуг, предоставление которых возможно в электронном виде.".

1.12. Пункт 25.2 изложить в следующей редакции:

"25.2. Несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том числе в виде предоставления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и иных услуг (осуществление государственных функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций) подлежит продлению на срок 30 календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 31 августа 2020 г., а также с учетом режима организации работы соответствующего исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия или государственного учреждения Республики Бурятия.".

1.13. Пункт 25.4 изложить в следующей редакции:

"25.4. Управлению записи актов гражданского состояния Республики Бурятия (Абзаева А.В.) возобновить государственную регистрацию актов гражданского состояния при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер. Государственную регистрацию заключения брака осуществлять при условии присутствия приглашенных не более 4 человек и обеспечения социального дистанцирования.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







