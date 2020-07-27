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27 июля 2020 г.

Постановление правительства Чукотского автономного округа от 24 июля 2020 года № 350 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Чукотскому автономному округу за II квартал 2020 года"

Дата подписания 24 июля 2020 г.
Опубликован 27 июля 2020 г.

В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 24 марта 2014 года № 16-ОЗ "О порядке установления величины прожиточного минимума в Чукотском автономном округе" и Законом Чукотского автономного округа от 16 декабря 2013 года № 144-ОЗ "О потребительской корзине в Чукотском автономном округе", Правительство Чукотского автономного округа постановляет:

Установить по представлению Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа и Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу величину прожиточного минимума в целом по Чукотскому автономному округу за II квартал 2020 года в расчете на душу населения 22 188 рублей, для трудоспособного населения - 22 798 рублей, пенсионеров - 17 063 рубля, детей - 22 982 рубля.

Председатель Правительства Р.В. Копин



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