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27.07.2020 17:58
Рубрика: Происшествия

Приговор без обиды

Кассационный суд запретил усиливать наказание по желанию потерпевших
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8218)
Второй кассационный суд общей юрисдикции сделал важное разъяснение: негативное мнение потерпевших о подсудимом не является отягчающим обстоятельством.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Нельзя добавлять человеку срок лишь потому, что жертвы преступления его ненавидят. Даже если их ненависть вполне заслуженна.

Фото: iStock
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Поводом для разъяснений стало конкретное дело. Некий гражданин Ш. еще в 2015 году был осужден на шесть лет за мошенничество в крупном размере. Он систематически брал в долг у двух своих близких знакомых, а отдавать не собирался. В течение нескольких лет он встречался с ними то в кафе, то в торговых центрах, то в метро и брал под расписку в долг. В итоге у одного человека вытянул 1,3 миллиона рублей, у другого - 90 тысяч.

Хотя на суде он потом клятвенно заверял, что собирался отдать, да помешали жизненные трудности, есть много фактов, говорящих об обратном. Он жил на широкую ногу, гулял в ночных клубах, а жене хвастался, что очень хитрый и никому ничего не вернет. Кстати, жене деньгами не особо помогал, тратил на себя.

Когда друзья стали нажимать, требуя вернуть деньги, он просто перестал с ними общаться. Не отвечал на звонки, менял номера телефонов, избегал встреч. В итоге хитрость привела его на скамью подсудимых.

Выйти из колонии он должен был в будущем году. Однако Второй кассационный суд сократил ему срок на полгода. А само дело включил в обзор судебной практики с разъяснениями: мнение потерпевшего не входит в перечень отягчающих наказание обстоятельств.

Фото: Niserin / iStock
Суды реже будут рассматривать дела в особом порядке

"Обязанность государства обеспечивать права потерпевших от преступлений не предполагает наделение их правом определять необходимость осуществления публичного уголовного преследования", подчеркнул кассационный суд.

В данном деле нижестоящие суды учли мнение потерпевших о назначении осужденному наказания. "Как следует из протокола судебного заседания, участвовавшие в судебном заседании суда первой инстанции потерпевшие А. и Н. поддержали позицию государственного обвинителя и просили суд назначить Ш. более строгое наказание", - сообщили в кассационном суде.

Как заметил советник Федеральной палаты адвокатов России Евгений Рубинштейн, у потерпевшего в уголовном процессе достаточно большой объем полномочий.

У потерпевших в уголовном процессе достаточно большой объем полномочий. Они могут высказывать свое мнение, как наказать преступника. Но решает вопрос о мере наказания исключительно суд

"В связи с этим он является активным участником уголовного судопроизводства и в некоторых случаях может влиять на его результат, - сказал Евгений Рубинштейн. - Закон не предусматривает необходимости учета мнения потерпевшего в части определения вида и размера наказания. Естественно, это не означает, что потерпевший лишен возможности высказывать свое мнение относительно наказания. В прениях сторон потерпевшие достаточно часто выступают по этим вопросам. Между тем у суда нет обязанности назначать именно то наказание, которое просит потерпевший. Только и исключительно суд решает все вопросы наказания".

Происшествия Правосудие Суд

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