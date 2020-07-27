Кассационный суд запретил усиливать наказание по желанию потерпевших

Нельзя добавлять человеку срок лишь потому, что жертвы преступления его ненавидят. Даже если их ненависть вполне заслуженна.
Поводом для разъяснений стало конкретное дело. Некий гражданин Ш. еще в 2015 году был осужден на шесть лет за мошенничество в крупном размере. Он систематически брал в долг у двух своих близких знакомых, а отдавать не собирался. В течение нескольких лет он встречался с ними то в кафе, то в торговых центрах, то в метро и брал под расписку в долг. В итоге у одного человека вытянул 1,3 миллиона рублей, у другого - 90 тысяч.
Хотя на суде он потом клятвенно заверял, что собирался отдать, да помешали жизненные трудности, есть много фактов, говорящих об обратном. Он жил на широкую ногу, гулял в ночных клубах, а жене хвастался, что очень хитрый и никому ничего не вернет. Кстати, жене деньгами не особо помогал, тратил на себя.
Когда друзья стали нажимать, требуя вернуть деньги, он просто перестал с ними общаться. Не отвечал на звонки, менял номера телефонов, избегал встреч. В итоге хитрость привела его на скамью подсудимых.
Выйти из колонии он должен был в будущем году. Однако Второй кассационный суд сократил ему срок на полгода. А само дело включил в обзор судебной практики с разъяснениями: мнение потерпевшего не входит в перечень отягчающих наказание обстоятельств.
"Обязанность государства обеспечивать права потерпевших от преступлений не предполагает наделение их правом определять необходимость осуществления публичного уголовного преследования", подчеркнул кассационный суд.
В данном деле нижестоящие суды учли мнение потерпевших о назначении осужденному наказания. "Как следует из протокола судебного заседания, участвовавшие в судебном заседании суда первой инстанции потерпевшие А. и Н. поддержали позицию государственного обвинителя и просили суд назначить Ш. более строгое наказание", - сообщили в кассационном суде.
Как заметил советник Федеральной палаты адвокатов России Евгений Рубинштейн, у потерпевшего в уголовном процессе достаточно большой объем полномочий.
"В связи с этим он является активным участником уголовного судопроизводства и в некоторых случаях может влиять на его результат, - сказал Евгений Рубинштейн. - Закон не предусматривает необходимости учета мнения потерпевшего в части определения вида и размера наказания. Естественно, это не означает, что потерпевший лишен возможности высказывать свое мнение относительно наказания. В прениях сторон потерпевшие достаточно часто выступают по этим вопросам. Между тем у суда нет обязанности назначать именно то наказание, которое просит потерпевший. Только и исключительно суд решает все вопросы наказания".