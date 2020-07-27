Кевин Смит показал трейлер своего нового хоррора "Здесь был Килрой"

Культовый режиссер Кевин Смит в рамках проходящего онлайн фестиваля Comic-Con представил трейлер своего нового фильма - смешного хоррора "Здесь был Килрой" (Killroy Was Here). Как видим, всё кроваво и задорно: шутки, каннибализм, разрубание головы, прочие радости.

Фильм вдохновлен одноименным рисунком-граффити не установленного точно происхождения и неизвестного замысла, который получил широкое распространение во время Второй мировой среди англоязычных военнослужащих. Килроя - выглядывающего из-за стены носатого индивида - рисовали в самых неожиданных местах непонятно зачем. Ныне подзабытый (но не Кевином Смитом), Килрой все же прочно вошел в массовую культуру и нет-нет да и упомянется где-нибудь.

Сценарий "Килроя" Смит написал совместно с Эндрю МакЭлфрешем (травести-комедия "Белые цыпочки"). Сам Кевин описывает проект как "что-то вроде "Калейдоскопа ужасов", но посовременнее, наподобие серии "З/Л/О". Из чего, видимо, следует, что нас ждет киноальманах.

В фильме Килроя, который по версии Смита является монстром и защитником детей, сыграл Джастин Куксулайн. Среди других исполнителей - конечно же, Джейсон Мьюз и дочь Кевина Харли Квинн Смит, а также рестлер Крис Джерико.

По дате премьеры точных данных нет, но стоит ориентироваться на конец 2020-го - начало 2021-го.