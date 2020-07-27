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27.07.2020,  
15:50
Текст:  Михаил Русин

Кирпич в руке: суровую подготовку вьетнамских солдат сняли на видео

В интернете появилось видео необычной тренировки вьетнамских солдат, которая должна улучшить результаты стрелковой подготовки.

Фото: Hoangprs5 / wikimedia.org
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Судя по ролику, размещенному на YouTube, для укрепления мышц руки бойцы используют кирпич или керамический блок, который издали можно даже принять за некое четырехствольное оружие неизвестной конструкции.

Пока одна группа проходит занятие с обычными автоматами, солдаты из другой держат на вытянутой руке кирпичный груз. Таким образом бойцы "ставят руку", чтобы впоследствии при стрельбе из она не дрожала.

Любопытно, что одному из солдат достался тренировочный "снаряд", на котором сверху, видимо, для дополнительного веса, наляпан цементный раствор.

Кстати, подобное упражнение использовали еще советские стрелки. Но в качестве "тренажера" в домашних условиях они обычно брали утюг.

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