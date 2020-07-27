Постановление правительства Новосибирской области от 27 июля 2020 года № 301-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

Новости

Самоизоляцию для пожилых жителей Среднего Урала продлили до 3 августа 15:37
В Болгарии чрезвычайную эпидемиологическую обстановку продлят до конца лета 15:32
На Воробьевых горах в Москве откроется Skypark 15:28
Петербуржец, расчленивший свою жену, раскаялся в содеянном 15:26
В Вологодской области мужчина и его 13-летний сын утонули в реке 15:23
Крупнейший самолет-амфибия впервые взлетел с поверхности моря 15:07
В Мексике на вершине горы найдены реликвии "людей из облаков" 15:04
В столичной подземке пустили тематический поезд с народными промыслами 14:59
Из воронежской колонии сбежал вор-рецидивист 14:56
Картину главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова продали на аукционе 14:54
Переехавшие на Дальний Восток старообрядцы получат отсрочку от армии 14:50
В Крыму убийце сотрудника МЧС дали 10 лет тюрьмы 14:45
Публицист Понасенков опроверг обвинение в травле историка Соколова 14:41
В Кремле рассказали об атмосфере разговора Путина с Зеленским 14:39
На Урале многодетная мать пойдет под суд за гибель младенца от голода 14:36
В Оренбуржье четверых экс-полицейских осудили за вымогательство 14:35
Загрузка курортов Краснодарского края превысила 70 процентов 14:33
Кремль оценил ситуацию с договоренностями по прекращению огня в Донбассе 14:30
Число жертв ДТП в канале под Волгоградом выросло до восьми 14:28
Элизабет Мосс сыграет в мистическом сериале Леонардо Ди Каприо 14:17
Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки 14:12
В Сочи аниматоры в форме полицейских устроили стрельбу на корпоративе 14:12
ВЦИОМ: Большинство россиян положительно относится к белорусскому лидеру 14:08
В Челябинской области объяснили эвакуацию детей из санатория 14:06
Вышел трейлер герметичного триллера со звездой "Клана Сопрано" 14:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
27 июля 2020 г.

Постановление правительства Новосибирской области от 27 июля 2020 года № 301-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

Дата подписания 27 июля 2020 г.
Опубликован 27 июля 2020 г.
Вступает в силу 27 июля 2020 г., 1 августа 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Новосибирской области от 18 марта 2020 года № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", предложением Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письма от 24.07.2020 № 54-00-01/001-6642-2020, от 23.07.2020 № 001/001-6572-2020) Правительство Новосибирской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 23.04.2020 № 54-00-06/001-3510-2020" дополнить словами ", от 23.07.2020 № 001/001-6572-2020";

2) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"1) приостановить проведение на территории Новосибирской области массовых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, кроме проведения официальных спортивных соревнований без участия зрителей;".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, кроме подпункта 2 пункта 1, который вступает в силу с 01.08.2020.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией