Появились первые кадры из нового "Бегущего по лезвию"

Телевизионная сеть Adult Swim поделилась двумя кадрами из предстоящего аниме-сериала "Бегущий по лезвию: Черный лотус".

Работа над проектом ведется при сотрудничестве с компанией Crunchyroll, которая в сентябре 2017 года уже выпускала аниме-короткометражку "Бегущий по лезвию: Блэкаут 2022".

For your non-replicant eyes only: the first two work-in-progress images from Blade Runner: Black Lotus, an @adultswim x @Crunchyroll production, coming in 2021 #AdultSwimCon pic.twitter.com/b7CWOOtENj — adultswim (@adultswim) July 26, 2020

В этот раз создатели вдохновлялись фильмом "Бегущий по лезвию: 2049". Сюжет нового 13-эпизодного аниме-сериала происходит в 2032 году, соответственно, между временным пространством фильмов Ридли Скотта (2019) и Дени Вильнёва (2049).

Режиссерами картины стали Синдзи Арамаки ("Яблочное зернышко") и Кэндзи Камияма ("Призрак в доспехах"), а креативным продюсером - Синичиро Ватанабэ.

Исполнительные продюсеры: Эндрю Косове, Лора Ланкастер, Бродерик Джонсон, Эл-Фрэнсис Куэнка, Лора Ланкастер и Джозеф Чоу.

Дата выхода запланирована на 2021 год.

Более подробная информация будет раскрыта в ближайшие месяцы.

Кинокомпании Adult Swim и Crunchyroll также ведут работу над созданием 12-серийного аниме-сериала "Фена: Принцесса пиратов", который повествует о молодой девушке-сироте, выросшей на острове, где "нет никакой надежды стать чем-то больше, чем движимым имуществом, которое будет использовано и выброшено солдатами Британской империи".