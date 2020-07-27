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27.07.2020 21:28
Рубрика: Экономика

Пчеломор

В Кузбассе выясняют причины массовой гибели пчел
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8218)
Полицейские начали проверку сразу по нескольким десяткам заявлений о массовой гибели медоносных пчел, поступивших одновременно от жителей трех районов Кемеровской области.

Одиннадцать жителей Беловского района сообщили в межмуниципальный отдел МВД об утрате 145 пчелосемей. Тринадцать аналогичных обращений зарегистрировано в Гурьевском районе и три - в Крапивинском. А до этого поступали сигналы из Ленинск-Кузнецкого района.

Большинство пострадавших считают, что пчел погубили ядохимикаты, которыми фермеры обрабатывают поля.

- В Кузбассе значительно увеличились посевные площади под рапс, который требует обработки от вредителя - рапсового цветоеда. По моим сведениям, в прошлом году некоторые хозяйства применяли высокотоксичные препараты до девяти раз - вместо двух-трех, - рассказал внештатный консультант регионального минсельхоза по пчеловодству, член правления Кузбасского союза пчеловодов Николай Брагин. - В малых дозах эти средства могут вызывать у пчел нарушения поведения: у них будто пропадает память, и они забывают дорогу в ульи, а если доза выше, то после отравления вся пчелиная семья за трое суток вымирает. Именно из-за нарушений, связанных с обработкой полей, пострадали мини-пасеки в лесостепной зоне.

Фото: Photoxpress
Пчеловод со стажем дал совет, как быть, если у соседа появилась пасека

Чиновники же утверждают - виноваты сами пчеловоды. Они не желают быть включенными в региональный реестр, который гарантирует, что пчеловода будут ставить в известность обо всех планируемых "акциях" по борьбе с вредителями полей.

Однако эксперты считают, что это вовсе не панацея, ведь предупреждать нужно за два-три дня, что делается далеко не везде. Более того, пчеловоды, у которых не больше десяти ульев на участке, как правило, документы не оформляют. И на это у них есть веские причины.

- Чтобы попасть в реестр, сначала требуется получить паспорт пасеки, - объясняет Евгений, один из мелких пасечников. - Только это обойдется мне в 3,5 тысячи рублей, а нужна еще ветеринарная справка, которая за год подорожала вдвое - с десяти до двадцати тысяч рублей, ну и так далее. Набегает кругленькая сумма. Чтобы покрыть все расходы, у меня просто не хватит меда.

Проблема пчеловодов не только в налаживании отношений между пчеловодами и фермерами

Остались сибирские пчеловоды и без ветеринарной, по сути, помощи.

- В последние годы у нас распространились болезни пчел, - констатирует Николай Брагин. - В тайге сейчас гибнет летная пчела, чего я за 48 лет работы не наблюдал ни разу. А выяснить причину проблема: за Уралом нет ни одной лаборатории по болезням пчел (ближайшая - в Тюмени). Если это не трахейный клещ, то, возможно, какой-то новый вирус, который "косит" пчелиные колонии наравне с азиатским нозематозом. Для нашего сибирского генофонда бесконтрольный завоз помесных пчел разных пород из Средней Азии губителен.

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