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27.07.2020 18:02
Рубрика: Общество

Археологи назвали пищу петербургских бедняков, ставшую деликатесом

Текст: Вера Черенева
В Петербурге при раскопках в Первом кадетском корпусе археологи обнаружили огромное количество раковин устриц. Как сообщают в пресс-службе СПбГУ, вплоть до середины XIX века это была пища бедняков.

Впоследствии устрицы превратились в деликатес. Сейчас нет свидетельств о том, чтобы в окрестностях Финского залива добывали бы устриц.

Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Царское Село"
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Стоит отметить, что в Петербурге история потребления устриц такая же, как и в других странах Западной Европы. Например, в Лондоне начала XIX века устрицы обходились в несколько раз дешевле хлеба. Беднякам они заменяли мясо или рыбу, которая также стоила дороже. Спрос на устрицы был колоссальным, их добывали круглый год. Масштабный лов устриц по всей Европе привел к резкому сокращению популяции.

Также в ходе раскопок в Первом кадетском корпусе ученые обнаружили большую коллекцию костей рыб семейства осетровых. Сейчас научно-исследовательская группа изучает, что это за осетр.

Дело в том, что до конца XX века в Балтийском море и на Ладожском озере водились осетры.

Об этой рыбе ходили легенды. Вес отдельных особей превышал 200 килограммов. Балтийского осетра подавали на приемах и к царскому столу.

В отдельных источниках указывается, что промысел осетра на Балтике или в Ладожском озере был обычным делом. Сейчас осетр в Балтийском море не встречается, на Ладоге раз в несколько лет появляются сообщения о том, что в здешних водах видели осетра.

Ученые хотят понять, к какому виду принадлежит большое количество костей осетра, обнаруженное в Первом кадетском корпусе. Если это местный вид, то у ученых могут появиться новые данные по промыслу этой рыбы. Также нельзя исключать, что осетра привозили из других регионов.

Масштабные раскопки в здании Первого кадетского корпуса начались чуть больше года назад. За это время исследователи обнаружили свыше 10 тысяч артефактов, это документы, амуниция, монеты, обувь, парики.

Изначально здание Первого кадетского корпуса относилось к Меньшиковскому дворцу, также там размещалась Военная коллегия. Учебные классы здесь появились только в середине XVIII века. С середины XIX века в здании, которое к этому времени неоднократно достраивалось, стало размещаться Павловское военное училище. После революции здесь базировались Военно-политическая академия, Военно-транспортная академия и Первый Юридический институт. С 2013 года в здании ведется реконструкция.

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