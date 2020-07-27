Столкновение трех БТР в центре Минска сняли на видео

В результате столкновения бронетранспортеров на проспекте Победителей в Минске никто не пострадал, заявила РИА Новости представитель белорусского Минобороны Наталья Гаврусик.

ДТП случилось днем в воскресенье, когда колонна бронетехники следовала на репетицию шоу в честь Дня десантников и сил специальных операций - его в Беларуси отмечают 1 августа. Снятое из шедшего по соседней полосе автобуса видео происшествия появилось в соцсетях. Голос за кадром сообщает, что а момент столкновения один из военных ударился головой.

- Механик одного из БТР-80 задел шедший впереди бронетранспортер, когда тот притормозил на сужении дороги, - рассказала Гаврусик. Она отметила, что в городе бронетранспортеры шли на более короткой дистанции, чем обычно. Связано это со стремлением не создавать помех уличному движению.

Напомним, в 2017 году шедший на репетицию парада по случаю Дня независимости РБ танк Т-72 занесло на мокром асфальте. 40-тонная машина снесла фонарный столб, никто не пострадал.