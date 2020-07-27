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27.07.2020,  
14:12
Текст:  Антон Валагин

Столкновение трех БТР в центре Минска сняли на видео

В результате столкновения бронетранспортеров на проспекте Победителей в Минске никто не пострадал, заявила РИА Новости представитель белорусского Минобороны Наталья Гаврусик.

Фото: ООО "Военно-промышленная компания"
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ДТП случилось днем в воскресенье, когда колонна бронетехники следовала на репетицию шоу в честь Дня десантников и сил специальных операций - его в Беларуси отмечают 1 августа. Снятое из шедшего по соседней полосе автобуса видео происшествия появилось в соцсетях. Голос за кадром сообщает, что а момент столкновения один из военных ударился головой.

- Механик одного из БТР-80 задел шедший впереди бронетранспортер, когда тот притормозил на сужении дороги, - рассказала Гаврусик. Она отметила, что в городе бронетранспортеры шли на более короткой дистанции, чем обычно. Связано это со стремлением не создавать помех уличному движению.

Напомним, в 2017 году шедший на репетицию парада по случаю Дня независимости РБ танк Т-72 занесло на мокром асфальте. 40-тонная машина снесла фонарный столб, никто не пострадал.

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Фото: Михаил Киреев/ РИА Новости
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