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Тимати покидает Black Star

Новости
    27.07.2020, 15:54
Текст:   Екатерина Сосновская
Фото: DUMITRU DORU/ EPA Фото: DUMITRU DORU/ EPA
Фото: DUMITRU DORU/ EPA

Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из основанного им лейбла Black Star. Об этом известный хип-хоп-исполнитель и музыкальный продюсер написал в своем аккаунте в Instagram.

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
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Столь неожиданное известие музыкант назвал "взвешенным решением партнеров, которые провели вместе 20 лет".

Тимати заявил, что в его деле ему близка концепция Илона Маска. Он резюмировал, что "с сегодняшнего дня является независимым агентом с полным каталогом и торговыми знаками" и не имеет никакого отношения к дальнейшей деятельности компании.

Артист сохраняет учредительские доли в бургерных, картингах и автомойках Black Star, а барбершопы, салоны красоты и фитнес-клубы сети полностью переходят в его управление.

Тимати грозится "БОЛЬШИМИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ ПЛАНАМИ" и обещает ответить на многие вопросы новым альбомом, выход которого запланирован на сентябрь.

В июне лейбл Black Star оказался в центре скандала со своим бывшим артистом Егором Кридом из-за прав на псевдоним артиста и каталог песен, записанных на лейбле.

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