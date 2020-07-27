Тимати покидает Black Star

Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из основанного им лейбла Black Star. Об этом известный хип-хоп-исполнитель и музыкальный продюсер написал в своем аккаунте в Instagram.

Столь неожиданное известие музыкант назвал "взвешенным решением партнеров, которые провели вместе 20 лет".

Тимати заявил, что в его деле ему близка концепция Илона Маска. Он резюмировал, что "с сегодняшнего дня является независимым агентом с полным каталогом и торговыми знаками" и не имеет никакого отношения к дальнейшей деятельности компании.

Артист сохраняет учредительские доли в бургерных, картингах и автомойках Black Star, а барбершопы, салоны красоты и фитнес-клубы сети полностью переходят в его управление.

Тимати грозится "БОЛЬШИМИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ ПЛАНАМИ" и обещает ответить на многие вопросы новым альбомом, выход которого запланирован на сентябрь.

В июне лейбл Black Star оказался в центре скандала со своим бывшим артистом Егором Кридом из-за прав на псевдоним артиста и каталог песен, записанных на лейбле.