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Вышел трейлер герметичного триллера со звездой "Клана Сопрано"

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    27.07.2020, 14:05
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ IFC Films Фото: youtube.com/ IFC Films
Фото: youtube.com/ IFC Films

На YouTube-канале компании IFC Films опубликован трейлер герметичного триллера Centigrade, в основе сценария которого - реальная история. В 2002-м молодая пара американцев действительно оказались заживо погребенными в своем джипе после снежной бури, путешествуя по Норвегии.

Фото: kinopoisk.ru
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Centigrade - полнометражный дебют Брендона Уолша, снимавшего сериалы "Сестра Джеки", "Дорогой доктор" и работавшего ассистентом режиссера на, среди прочего, "Рестлере" Аронофски и "Эволюции Борна".

В главных ролях - Дженезис Родригез ("Бивень", "Любители йоги", дочь легенды латиноамериканских "мыльных опер" Хосе Луиса Родригеса) и Винсент Пьяцца ("Клан Сопрано", Лука из "Подпольной империи").

Релиз - 28 августа.

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