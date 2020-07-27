Вышел трейлер герметичного триллера со звездой "Клана Сопрано"

На YouTube-канале компании IFC Films опубликован трейлер герметичного триллера Centigrade, в основе сценария которого - реальная история. В 2002-м молодая пара американцев действительно оказались заживо погребенными в своем джипе после снежной бури, путешествуя по Норвегии.

Centigrade - полнометражный дебют Брендона Уолша, снимавшего сериалы "Сестра Джеки", "Дорогой доктор" и работавшего ассистентом режиссера на, среди прочего, "Рестлере" Аронофски и "Эволюции Борна".

В главных ролях - Дженезис Родригез ("Бивень", "Любители йоги", дочь легенды латиноамериканских "мыльных опер" Хосе Луиса Родригеса) и Винсент Пьяцца ("Клан Сопрано", Лука из "Подпольной империи").

Релиз - 28 августа.