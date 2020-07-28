Актрису Ольгу Анохину ограбили во время операции в Москве

66-летнюю Заслуженную артистку РФ Ольгу Анохину ограбили во время операции в одной из элитных московских клиник. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно предварительным данным, когда актрису повезли в операционную, палата, в которой она находилась перед этим, осталась открытой.

В результате, когда спустя четыре часа женщина туда вернулась, она не обнаружила своего мобильного телефона и денежных средств. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ольга Евгеньевна Анохина - советская, российская актриса театра, кино и ТВ, театральный режиссер. Родилась в 1953 году. Окончила ГИТИС имени Луначарского, в 1977-м была принята в труппу театра имени Моссовета.

На экранах - с середины семидесятых: "…И другие официальные лица", "Отец Сергий", "Будьте моим мужем", "Сибирский цирюльник", "Воровка", Next, "Склифосовский", "Виола Тараканова", "Полицейская академия 7: Миссия в Москве".