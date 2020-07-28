Большой противолодочный корабль "Североморск" и большой десантный корабль "Кондопога" вышли в Баренцево море для подготовки к походу по Севморпути.

Корабли примут участие в арктическом походе по трассе Северного морского пути - об этом сообщила пресс-служба Северного флота. Что лишний раз подчеркнет - к охране важнейшей морской артерии наша страна подходит очень серьезно.

БПК "Североморск" - корабль не новый, но более чем боеспособный и с Арктическим регионом знаком хорошо. Считается одним из лучших противолодочных кораблей Северного флота по боевой подготовке. Основное вооружение - универсальные ракето-торпеды "Раструб", способные эффективно поражать надводные корабли и подводные лодки. Имеет два 533-мм торпедных аппарата и мощную систему ПВО. На борту несет два вертолета типа Ка-27.

В августе 2017 года "Североморск" выполнял службу в самом северном порту континентальной части России - Диксоне. Впервые в истории флота достаточно большой боевой корабль смог подняться вверх по течению Енисея с заходом в порт Дудинка. Затем "Североморск" выполнял различные учебно-боевые задачи в Карском море и на отдельных участках Севморпути.

Тогда же состоялась совместная работа с большим десантным кораблем "Кондопога", с которого был высажен морской десант на побережье острова Котельный. В предстоящем совместном походе продолжится отработка слаженности действий этих кораблей в сложных условиях высоких арктических широт.

"Североморск" уже выполнял службу в самом северном порту континентальной части России - Диксоне, впервые в истории он даже смог подняться вверх по течению Енисея с заходом в порт Дудинка

Стоит добавить, что 25 июля 2020 года состоялась церемония закладки головного пограничного сторожевого корабля 1 ранга ледового класса "Пурга" проекта 23550. Для ВМФ сейчас ведется строительство двух многофункциональных патрульных кораблей ледового класса этого же проекта - "Иван Папанин" и "Николай Зубов".