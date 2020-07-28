Новости

В Ижевске аттракцион "Тополь" остановился с людьми на высоте 50 метров 17:33
В Минске чествовали 104-летнего Героя Советского Союза 17:29
Медведев направил доклад Путину о развитии международной деятельности "ЕР" 17:26
Объявлена дата выхода 3-го сезона сериала "Звездный путь: Дискавери" 17:12
В Ленобласти пропали мужчина с ребенком 17:04
Двое жителей Коми потеряли 900 тысяч рублей на сомнительных ставках 17:01
Новый Kia Sportage впервые выехал на дорожные тесты. В продаже - не скоро 17:00
Собянин присвоил статус промкомплекса еще двум столичным предприятиям 16:58
В Крыму морскую воду проверили на коронавирус 16:53
В Швейцарии граждане понесли на продажу изделия из золота 16:51
В Германии осудили турецких коммунистов 16:47
В Сочи проверят массовый концерт Моргенштерна в баре 16:46
Авторы "Шерлока" назвали актрис, способных заменить Камбербэтча 16:40
Роспотребнадзор опроверг данные о массовом заражении свиным гриппом в Москве 16:39
Курс евро достиг 85 рублей впервые с начала апреля 16:35
При столкновении поездов в Петербурге пострадал машинист 16:31
Радиологи: Маленькая египетская мумия из Хайфы принадлежит не человеку 16:28
Маск: электрокары Tesla слишком дорогие, работаем над бюджетной новинкой 16:23
Отменен оправдательный приговор полицейским по делу "петрозаводского маньяка" 16:21
В стратегию развития торговли включили стрит-ритейл и онлайн-магазины 16:20
Видео: ландшафтный пожар застопорил автомобильное движение на юге США 16:20
Петербуржца, расчленившего свою жену, отправили под арест 15:57
Минпромторг предложил не закрывать торговлю и общепит в случае второй волны 15:51
В Нижегородской области на бывшего следователя завели уголовное дело 15:46
Национальный exit poll пройдет на президентских выборах в Беларуси 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
28.07.2020 16:26
Рубрика: Русское оружие

В Арктику выходит гроза субмарин

По Севморпути пройдут боевые корабли
Текст: Сергей Птичкин
Большой противолодочный корабль "Североморск" и большой десантный корабль "Кондопога" вышли в Баренцево море для подготовки к походу по Севморпути.

Корабли примут участие в арктическом походе по трассе Северного морского пути - об этом сообщила пресс-служба Северного флота. Что лишний раз подчеркнет - к охране важнейшей морской артерии наша страна подходит очень серьезно.

Фото: Armed Forces Zone / youtube.com
Стали известны характеристики новой иранской ракеты для беспилотников

БПК "Североморск" - корабль не новый, но более чем боеспособный и с Арктическим регионом знаком хорошо. Считается одним из лучших противолодочных кораблей Северного флота по боевой подготовке. Основное вооружение - универсальные ракето-торпеды "Раструб", способные эффективно поражать надводные корабли и подводные лодки. Имеет два 533-мм торпедных аппарата и мощную систему ПВО. На борту несет два вертолета типа Ка-27.

В августе 2017 года "Североморск" выполнял службу в самом северном порту континентальной части России - Диксоне. Впервые в истории флота достаточно большой боевой корабль смог подняться вверх по течению Енисея с заходом в порт Дудинка. Затем "Североморск" выполнял различные учебно-боевые задачи в Карском море и на отдельных участках Севморпути.

Тогда же состоялась совместная работа с большим десантным кораблем "Кондопога", с которого был высажен морской десант на побережье острова Котельный. В предстоящем совместном походе продолжится отработка слаженности действий этих кораблей в сложных условиях высоких арктических широт.

"Североморск" уже выполнял службу в самом северном порту континентальной части России - Диксоне, впервые в истории он даже смог подняться вверх по течению Енисея с заходом в порт Дудинка

Стоит добавить, что 25 июля 2020 года состоялась церемония закладки головного пограничного сторожевого корабля 1 ранга ледового класса "Пурга" проекта 23550. Для ВМФ сейчас ведется строительство двух многофункциональных патрульных кораблей ледового класса этого же проекта - "Иван Папанин" и "Николай Зубов".

Русское оружие Вооружение России

Главное сегодня

Россия расширит список доступных для туристов стран
Курс евро достиг 85 рублей впервые с начала апреля
В Кремле рассказали об ожиданиях от Дегтярева
Роспотребнадзор: Антитела к коронавирусу имеют 20-25 процентов населения
Минфин предложил перечислять конфискованные деньги в ПФР