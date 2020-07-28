Фото: Т-62 сравнили с английскими танками Chieftain и Challenger I

Средним танкам Т-62 советского производства пришлось много воевать в 70-80-е годы. Основными противниками этих боевых машин были американские М48, М60, английские Centurion и Chieftain.

"Шестьдесят вторые" достаточно неплохо показали себя на Ближнем Востоке. Особенно впечатлила противников гладкоствольная 115-мм пушка и ее оперенные бронебойные подкалиберные снаряды, которые стали объектами для подражания в странах Запада.

Любопытная деталь: в израильской армии, когда приняли на вооружение трофейные арабские танки, у Т-54 и Т-55 100-мм орудия заменяли на 105-мм, а вот у Т-62 артиллерийскую часть оставили в первозданном виде.

Еще одним широкомасштабным конфликтом, в котором нижнетагильской продукции пришлось демонстрировать свои возможности, стала начавшая в сентябре 1980 года Ирано-иракская война.

Здесь главным и наиболее опасным противником стали закупленные Тегераном при шахском режиме в Великобритании тяжелые Chieftain. Созданные в 70-е годы модификации отличались довольно продвинутой системой управления огнем с лазерным дальномером, что могло дать определенные преимущества. Тем не менее в боях выяснилось, что запущенные в серийное производство в самом начале 60-х годов советские бронемашины могут им успешно противостоять.

Как видно на фотографии, Т-62 значительно компактнее вооруженного 120-мм орудием Chieftain. Он еще и легче: 37 тонн против 55, хотя характеристики защиты у них вполне сопоставимы. Экипажи также одинаковые - по 4 человека.

Англичанин превосходил по количеству имевшихся на борту снарядов: 64 против 40.

Как оказалось, 750-сильные двухтактные двигатели L60 очень плохо приспособлены для действий в условиях пустыни и высоких температур, поэтому часто выходили из строя (иранцы сейчас заменяют такие моторы на российские).

Известно, что при создании западных танков третьего поколения учитывались возможности советских машин, в том числе и Т-62. Конструкторы Challenger I тоже имели это ввиду. В результате получился настоящий монстр весом в 62 тонны, впрочем, он достаточно быстро устарел и в 90-е годы был заменен более совершенной модификацией.