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28.07.2020,  
10:30
Текст:  Светлана Цыганкова

Японских пользователей впечатлил парад в честь Дня ВМФ России

В Японии активно обсуждают прошедший в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Японская газета Yomiuri, которую цитирует "ИноСМИ", опубликовала статью о параде. В издании отмечается, что 26 июля в Минобороны сообщили об успешных стрельбах фрегата сверхзвуковой ракетой "Циркон". Автор статьи считает, что в условиях, когда может быть прекращено действие договора по сокращению стратегических вооружений СНВ-3, новые российские ракетные системы будут сдерживать ракетный потенциал США.

Читатели Yomiuri считают, что если Россия с таким военным потенциалом объединится с Китаем, то Америке не устоять. Другие отмечают, что Россия до сих пор остается сильнейшей в авиационно-космических технологиях, и США до нее пока не дотянуться. Отмечают и мощные современные самолеты - Су-35 и Су-57. Читатели делают вывод: с таким оружием можно за неделю завовевать весь мир.

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