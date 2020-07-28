Японских пользователей впечатлил парад в честь Дня ВМФ России

В Японии активно обсуждают прошедший в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад.

Японская газета Yomiuri, которую цитирует "ИноСМИ", опубликовала статью о параде. В издании отмечается, что 26 июля в Минобороны сообщили об успешных стрельбах фрегата сверхзвуковой ракетой "Циркон". Автор статьи считает, что в условиях, когда может быть прекращено действие договора по сокращению стратегических вооружений СНВ-3, новые российские ракетные системы будут сдерживать ракетный потенциал США.

Читатели Yomiuri считают, что если Россия с таким военным потенциалом объединится с Китаем, то Америке не устоять. Другие отмечают, что Россия до сих пор остается сильнейшей в авиационно-космических технологиях, и США до нее пока не дотянуться. Отмечают и мощные современные самолеты - Су-35 и Су-57. Читатели делают вывод: с таким оружием можно за неделю завовевать весь мир.