Указ губернатора Ивановской области от 28 июля 2020 года № 106-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

"5.1. Обязать лиц, прибывающих в Ивановскую область любыми видами транспорта из других субъектов Российской Федерации, обеспечить свою изоляцию по месту проживания (пребывания) на 14 дней со дня прибытия в Ивановскую область, в случае пребывания на территории Ивановской области менее 14 дней - в течение всего периода пребывания. В случаях, когда режим изоляции соблюдается по месту проживания (пребывания) совместно с иными лицами, на всех совместно проживающих с ними лиц распространяется требование об изоляции на 14 дней, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

Режим изоляции, предусмотренный настоящим пунктом, не применяется:

к лицам, имеющим при себе медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-2019 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до даты въезда на территорию Ивановской области, либо медицинский документ, подтверждающий выявление антител иммуноглобулина G (IgG);

к руководителям и сотрудникам (работникам) организаций (предприятий, органов власти, учреждений), деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами, а также к прикомандированным к ним лицам, по решению руководителей таких организаций и при условии соблюдения указанными лицами мер безопасности, определенных в настоящем указе.

Действие абзаца третьего настоящего пункта не распространяется на лиц, пребывающих в Ивановскую область из других субъектов Российской Федерации водным транспортом по туристическим маршрутам.".

1.2. Пункт 9 дополнить подпунктом 9.3 следующего содержания:

"9.3. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания с учетом требований регламента порядка работы указанных организаций, утвержденного Правительством Ивановской области.".

1.3. В пункте 10:

1.3.1. Подпункт 10.1 изложить в следующей редакции:

"10.1. Проведение на территории Ивановской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных (за исключением проведения матчей в рамках турниров профессиональных спортивных лиг без присутствия зрителей), выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, на придомовых территориях, на площадках (детских, спортивных, игровых) на территориях микрорайонов и групп жилых домов.".

1.3.2. В подпункте 10.6:

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

"прием и размещение жителей Ивановской области при наличии у них медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-2019 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до даты приема и размещения, либо медицинского документа, подтверждающего выявление антител иммуноглобулина G (IgG), лиц, находящихся в служебных командировках (поездках), медицинских работников, а также бронирование для них мест в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, гостевых домах и иных средствах размещения;

прием в организации, находящиеся на территории Ивановской области, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности, жителей Ивановской области при наличии у них медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-2019 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до даты приема, либо медицинского документа, подтверждающего выявление антител иммуноглобулина G (IgG), и лиц, прибывших из других субъектов Российской Федерации, после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) для прохождения программ медицинской реабилитации и оздоровления при наличии справки или выписки из истории болезни о перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданной медицинской организацией по месту прохождения лечения, и бронирование для них мест в указанных в настоящем абзаце организациях;".

1.4. Подпункт 11.1 пункта 11 признать утратившим силу.

2. Настоящий указ вступает в силу после его официального опубликования.

Действие положений подпункта 10.6 пункта 10 указа Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" распространяется на правоотношения с 01.08.2020.

Действие положений подпункта 9.3 пункта 9, подпункта 11.1 пункта 11 указа Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" распространяется на правоотношения с 30.07.2020.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







