Как европейский углеродный сбор повлияет на экспорт из России

Новости

В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом 23:22
В Ингушетии убит сотрудник Росгвардии 23:11
В России обновили график вывозных авиарейсов 22:32
Автопортрет Рембрандта поставил рекорд на торгах в Лондоне 22:03
Суд начнет рассмотрение дела младшей из сестер Хачатурян 10 августа 21:52
ВОЗ: Более 650 тысяч человек стали жертвами COVID-19 21:42
МИД РФ: Международное сообщество должно отреагировать на блокировку "Царьграда" 21:33
Экс-чиновник Севастополя обвинен в пропаже 2 млрд рублей 21:27
"Локомотив" предложил Кокорину вдвое больше, чем "Зенит" 21:14
В Татарстане заочно арестовали создателей фонда Gafarov and Partners 21:00
Минобороны опровергло информацию о нарушении российскими Су-27 границы Финляндии 20:38
Абхазия из-за коронавируса продлевает ограничения на въезд 20:31
Названы потери мирового туризма из-за пандемии коронавируса 20:20
СМИ: Актриса Елена Кондулайнен находится в тяжелом состоянии 20:20
Власти Ричмонда установят большой мемориал памяти погибших рабов 20:19
Руководителей "дочек" госкомпаний смогут судить за взятки и злоупотребления 20:09
Глава ветслужбы Ивановской области задержан по подозрению в коррупции 19:55
Правительство поручило развивать сеть железных дорог в Крыму 19:45
В Башкирии два человека погибли при столкновении автобуса и грузовика 19:39
Ялтинский международный экономический форум отменен 19:31
Сериал "Друзья" стал лидером по просмотрам на HBO Max 19:18
ГНЦ "Вектор" начал испытания вакцины от COVID-19 19:15
В администрации Ялты у 20 человек выявили коронавирус 19:15
СССР на Луне: вышел трейлер продолжения сериала "Ради всего человечества" 19:07
Дорогу от Симферополя до границы с Украиной расширят до четырех полос 19:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
28.07.2020 23:04
Рубрика: Экономика

Планы на выброс

Как европейский углеродный сбор повлияет на экспорт из России
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Столичный выпуск № 165(8219)
Намерение Евросоюза ввести налог на продукцию с повышенным углеродным следом заметно снизит конкурентоспособность некоторых российских товаров в Европе. В первую очередь это коснется продуктов металлургии, химической промышленности, а также природного газа и нефти. Бремя углеродного сбора для российского экспорта за один год работы составит от 3 до 4,8 млрд долларов, следует из подсчетов BCG. В исследовании КПМГ потери с 2022 по 2030 год оценены в 50 млрд евро.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Под углеродным следом понимают количество парниковых газов, в пересчете на двуокись углерода (CO2), которое выделяется при всём процессе изготовления и эксплуатации продукта. Учитывается не только прямой вред, например, при изготовлении пластика, но даже то, за счет какого ресурса генерируется электричество в стране, где он производятся.

Фото: iStock
Как решение ВТО по энергокорректировкам поддержит российские компании

Россия считает углеродный сбор противоречащим нормам Всемирной торговой организации. Об этом заявлял глава минэкономразвития Максим Решетников на брифинге по итогам встречи с министрами БРИКС. Ранее в российском минэнерго также подчеркивали, что при расчете углеродного сбора ЕС никак не учитывает площадь лесов в России и их вклад в поглощение углекислого газа.

Отрицательное отношение к новому налогу ЕС в США. Схожесть позиций не вызывает удивления, главные источники выбросов CO2, если использовать методологию подсчетов, принятую в ЕС, находятся в России, США и Китае. Но Пекин, как крупнейший экспортер товаров в Европу, начиная с 2013 года, активно взаимодействовал с ЕС по этой проблеме, и успел подготовиться к негативному воздействию углеродного сбора на свой экспорт. Уже в 2020 году в стране планируется запуск китайской ETS (схема внутренней торговли квотами на выбросы в Европе), создание которой велось с 2014 года при экспертной поддержке ЕС.

Механизм нового сбора пока обсуждается. В BCG считают, что с большой долей вероятности им будут облагаться только выбросы CO2 (углекислого газа), превышающие определенные пороговые значения, но при этом налог будет введен уже в 2021 году. В КПМГ в базовом сценарии прогноза предполагается, что сбор введут в 2025 году, но учитываться будут все прямые выбросы, а цена за единицу CO2 будет расти, как и доля облагаемого налогом экспорта.

Фото: iStock
Как пандемия коронавируса изменит автомобилестроение

Нововведение резко сократит прибыль от экспорта в Европу плоского металлопроката, который используется в производстве автомобилей, станков, и строительстве, - в среднем более чем на 40%. Непосредственно затронуты налогом окажутся химическая и бумажная продукции, а также производство азотных удобрений (здесь прибыль сократится на 40-65%). Но при этом наибольший размер выплат по налогу придется на природный газ, сырую нефть и металлургию - в первую очередь из-за больших объемов экспорта этих товаров.

В базовом варианте прогноза КПМГ дополнительная средняя ежегодная нагрузка на поставки природного газа в Европу (из расчета объема экспорта в 2019 году) составит 1,4-2,3 млрд евро. В случае если в сборе будут учитываться прямые и косвенные выбросы CO2, это снизит рентабельность поставок сырой нефти из России в ЕС в среднем на 10-20%, что откроет европейский рынок для конкурентов из Персидского залива, в первую очередь для Саудовской Аравии. Также в группе риска находится экспорт никеля, меди и изделий из них.

На страны ЕС приходится 42% российского экспорта, его основу составляют нефть, газ и металлы

Вероятность введения углеродного сбора оценивается, как очень высокая. Особенно учитывая размер помощи экономики, которую ЕС предполагает выделить на борьбу с последствиями COVID-19 (750 млрд евро). Вопрос лишь в сроках и условиях. "От введения углеродного сбора российский экспорт пострадает в значительно большей степени, чем прочие", - говорит руководитель группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ в России и СНГ Игорь Коротецкий. С его точки зрения, это вызвано преобладанием в экспорте углеродоемких товаров, структурными особенностями российской энергосистемы, а также большим потенциалом повышения ее энергоэффективности, который пока остается нереализованным.

"России необходимо развивать собственную систему учета выбросов CO2", - считает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. По его мнению,

таможенное углеродное регулирование направлено не против России, а против таких промышленных гигантов как Китай и Индия. Но российским экспортерам пора понять, что экология - это новый НДПИ, а значит, важность экологичного ведения бизнеса и качественного отношения к нефинансовой отчетности будет только возрастать, сказал Худалов.

Экономика ВЭД Международные организации Европейский союз Россия и Евросоюз

Главное сегодня

Россия расширит список доступных для туристов стран
Александр Лукашенко признался, что на ногах перенес COVID-19
Курс евро достиг 85 рублей впервые с начала апреля
В Кремле рассказали об ожиданиях от Дегтярева
Роспотребнадзор: Антитела к коронавирусу имеют 20-25 процентов населения
Приоритетную поддержку получат производители полезных продуктов
Как сделать туризм в глубинке более комфортным и безопасным