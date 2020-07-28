Как европейский углеродный сбор повлияет на экспорт из России

Намерение Евросоюза ввести налог на продукцию с повышенным углеродным следом заметно снизит конкурентоспособность некоторых российских товаров в Европе. В первую очередь это коснется продуктов металлургии, химической промышленности, а также природного газа и нефти. Бремя углеродного сбора для российского экспорта за один год работы составит от 3 до 4,8 млрд долларов, следует из подсчетов BCG. В исследовании КПМГ потери с 2022 по 2030 год оценены в 50 млрд евро.

Под углеродным следом понимают количество парниковых газов, в пересчете на двуокись углерода (CO 2 ), которое выделяется при всём процессе изготовления и эксплуатации продукта. Учитывается не только прямой вред, например, при изготовлении пластика, но даже то, за счет какого ресурса генерируется электричество в стране, где он производятся.

Россия считает углеродный сбор противоречащим нормам Всемирной торговой организации. Об этом заявлял глава минэкономразвития Максим Решетников на брифинге по итогам встречи с министрами БРИКС. Ранее в российском минэнерго также подчеркивали, что при расчете углеродного сбора ЕС никак не учитывает площадь лесов в России и их вклад в поглощение углекислого газа.

Отрицательное отношение к новому налогу ЕС в США. Схожесть позиций не вызывает удивления, главные источники выбросов CO 2 , если использовать методологию подсчетов, принятую в ЕС, находятся в России, США и Китае. Но Пекин, как крупнейший экспортер товаров в Европу, начиная с 2013 года, активно взаимодействовал с ЕС по этой проблеме, и успел подготовиться к негативному воздействию углеродного сбора на свой экспорт. Уже в 2020 году в стране планируется запуск китайской ETS (схема внутренней торговли квотами на выбросы в Европе), создание которой велось с 2014 года при экспертной поддержке ЕС.

Механизм нового сбора пока обсуждается. В BCG считают, что с большой долей вероятности им будут облагаться только выбросы CO 2 (углекислого газа), превышающие определенные пороговые значения, но при этом налог будет введен уже в 2021 году. В КПМГ в базовом сценарии прогноза предполагается, что сбор введут в 2025 году, но учитываться будут все прямые выбросы, а цена за единицу CO 2 будет расти, как и доля облагаемого налогом экспорта.

Нововведение резко сократит прибыль от экспорта в Европу плоского металлопроката, который используется в производстве автомобилей, станков, и строительстве, - в среднем более чем на 40%. Непосредственно затронуты налогом окажутся химическая и бумажная продукции, а также производство азотных удобрений (здесь прибыль сократится на 40-65%). Но при этом наибольший размер выплат по налогу придется на природный газ, сырую нефть и металлургию - в первую очередь из-за больших объемов экспорта этих товаров.

В базовом варианте прогноза КПМГ дополнительная средняя ежегодная нагрузка на поставки природного газа в Европу (из расчета объема экспорта в 2019 году) составит 1,4-2,3 млрд евро. В случае если в сборе будут учитываться прямые и косвенные выбросы CO 2 , это снизит рентабельность поставок сырой нефти из России в ЕС в среднем на 10-20%, что откроет европейский рынок для конкурентов из Персидского залива, в первую очередь для Саудовской Аравии. Также в группе риска находится экспорт никеля, меди и изделий из них.

На страны ЕС приходится 42% российского экспорта, его основу составляют нефть, газ и металлы

Вероятность введения углеродного сбора оценивается, как очень высокая. Особенно учитывая размер помощи экономики, которую ЕС предполагает выделить на борьбу с последствиями COVID-19 (750 млрд евро). Вопрос лишь в сроках и условиях. "От введения углеродного сбора российский экспорт пострадает в значительно большей степени, чем прочие", - говорит руководитель группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ в России и СНГ Игорь Коротецкий. С его точки зрения, это вызвано преобладанием в экспорте углеродоемких товаров, структурными особенностями российской энергосистемы, а также большим потенциалом повышения ее энергоэффективности, который пока остается нереализованным.

"России необходимо развивать собственную систему учета выбросов CO 2 ", - считает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. По его мнению,

таможенное углеродное регулирование направлено не против России, а против таких промышленных гигантов как Китай и Индия. Но российским экспортерам пора понять, что экология - это новый НДПИ, а значит, важность экологичного ведения бизнеса и качественного отношения к нефинансовой отчетности будет только возрастать, сказал Худалов.