Постановление правительства Кировской области от 28 июля 2020 года № 401-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности" Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

1.1.1. Абзац первый подпункта 1.1 изложить в новой редакции:

"1.1. Приостановить до 10.08.2020 включительно деятельность салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных салонов, спа-салонов, соляриев, фитнес-центров. Данное ограничение не распространяется на:".

1.1.2. Дополнить подпунктом 1.1-1 следующего содержания:

"1.1-1. До отмены режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности", деятельность бань, саун осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий:

при обеспечении непревышения количества посетителей, которые могут одновременно находиться в помещениях бани (сауны), более 50% от вместимости бани (сауны);

при соблюдении рекомендаций по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 19.05.2020 № МР 3.1/2.1.0181-20, и требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.8, 1.11 настоящего постановления".

1.1.3. В подпункте 1.2:

1.1.3.1. В подпункте 1.2.1 абзац девятый исключить.

1.1.3.2. Абзац третий подпункта 1.2.4 изложить в следующей редакции:

"расположенные на территориях города Вятские Поляны, Вятскополянского района, Малмыжского района, Уржумского района, Яранского района уличные сезонные (летние) кафе, а также уличные веранды и террасы иных стационарных объектов общественного питания;".

1.1.3.3. В абзацах втором и третьем подпункта 1.2.5 слова ", бань, саун" исключить.

1.1.4. В абзаце первом подпункта 1.6 слова "до 31.07.2020 включительно" заменить словами "до 10.08.2020 включительно".

1.1.5. Абзац первый подпункта 1.9 изложить в следующей редакции:

"1.9. Гражданам, прибывшим с территорий иностранных государств, за исключением граждан, вернувшихся в Российскую Федерацию вывозными международными рейсами:".

1.1.6. Дополнить подпунктом 1.9-1 следующего содержания:

"1.9-1. Гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию вывозными международными рейсами, соблюдать требования пункта 6 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019".

1.2. В пункте 12 слова "только по предварительной записи граждан и" исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







