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28 июля 2020 г.

Постановление правительства Нижегородской области от 24 июля 2020 года № 624 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Нижегородской области за II квартал 2020 года"

Дата подписания 24 июля 2020 г.
Опубликован 28 июля 2020 г.

В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Нижегородской области от 24 декабря 2012 г. № 166-3 "О порядке установления величины прожиточного минимума в Нижегородской области" Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Нижегородской области за II квартал 2020 года в расчете на душу населения 10686 рублей и по основным социально-демографическим группам населения:

- для трудоспособного населения - 11 540 рублей;

- пенсионеров - 8 842 рубля;

- детей - 11 031 рубль.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. Губернатора Е.Б.Люлин



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