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28.07.2020,  
11:25
Текст:  Тимур Алимов

Опубликовано новое фото секретного американского дрона RQ-170

Очевидец в США сумел сфотографировать секретный беспилотный летательный аппарат RQ-170 Sentinel Stealth Spy Drone, который прибыл на 42-й завод ВВС США в калифорнийском Палмдейле.

Появление дрона на предприятии компании Lockheed Skunk Works издание The Drive назвало неожиданным и даже шокирующим. За 13 лет с момента первого появления RQ-170 не было никаких данных о производстве или испытаниях аппаратов на этой территории. К тому же полет и посадка БПЛА проходила в дневное время.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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- После первого разоблачения "Кандагарского монстра" (так дрон прозвали в США, - прим. "РГ") RQ-170 Sentinel остается неуловимым. Мы точно знаем, что он работает в шести регионах: аэродром Кандагар в Афганистане, база Кунасан в Южной Корее, база Андерсен на Гуаме, аэропорт полигона Тонопа и военно-воздушная база Крич в Неваде, а также военно-воздушная база Ванденберг в Калифорнии. Теперь, видимо, к этому списку добавился Палмдейл, - отмечает автор публикации.

По словам очевидца, посадку беспилотника сопровождали как минимум три самолета наблюдения. Сам RQ-170 Sentinel совершил довольно крутой заход и быстро скрылся с ВПП в одном из ангаров. Все это длилось не более двух минут.

О наличии у США разведывательного дрона со стелс-возможностями стало известно после операции по уничтожению Усамы бен Ладена. Позже выяснилось, что американские спецслужбы использовали RQ-170 Sentinel. Точное количество находящихся в эксплуатации беспилотников этого типа остается неизвестным.

Экземпляр из Палмдейла имел необычный внешний вид - на некоторые его части нанесена оранжевая краска. Автор материала предположил, что это было сделано с целью обеспечить высокую видимость аппарата во время испытательных полетов. В обычном варианте RQ-170 Sentinel легко упустить из виду, а визуальный контроль важен для пилотов самолетов наблюдения.

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