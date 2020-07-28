На Ставрополье обнаружено место массового расстрела во время войны

В Ставропольском крае поисковики обнаружили место массового расстрела мирных жителей, которое произошло во времена Великой Отечественной войны. Произошло это в селе Преградном Красногвардейского района, рассказали в краевом комитете по делам национальностей и казачества.

Обнаружили место расстрела ставропольские активисты-поисковики, а помогли им в этом местные жители, которые рассказали о тех страшных событиях. Кстати, в те годы Ставропольский край был еще Орджоникидзевским, а Красногвардейский район назвался Молотовским.

- Во время войны в Преградном были размещены эвакуированные из других регионов люди. Когда фашисты вторглись в село, они схватили эвакуированных и несколько дней держали взаперти и морили голодом, а потом расстреляли, - рассказывает версию тех событий председатель совета регионального отделения Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" в Ставропольском крае Григорий Касмынин.

При этом в архивах, как краевых, так и федеральных, не осталось никаких свидетельств тех событий. Но когда на месте массового убийства провели эксгумацию, то вместе с останками, сохранившими следы от пуль, обнаружили личные вещи людей. Стало очевидно, что они принадлежали мирным жителям. Это были гребешки, предметы женской косметики, маленький кошелек с монетами военного времени, обувь - калоши, туфли, босоножки.

В краевом комитете по делам национальностей и казачества уточнили, что будут проведены несколько экспертиз - судебно-медицинские и медико-криминалистические, чтобы установить причины смерти, определить пол и возраст погибших, а также воссоздать их прижизненный облик.

Как стало известно, проверку по данному факту проведут и правоохранители региона.