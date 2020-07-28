Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
28.07.2020,  
15:54
Текст:  Алексей Брусилов

Стали известны характеристики новой иранской ракеты для беспилотников

Иранская оборонная промышленность разработала целое семейство разведывательных и ударных беспилотных аппаратов, а также боеприпасы к ним.
Фото: Armed Forces Zone / youtube.com Фото: Armed Forces Zone / youtube.com
Фото: Armed Forces Zone / youtube.com
Фото: Davric / wikimedia.org
Фото: Т-62 сравнили с английскими танками Chieftain и Challenger I

Например, недавно для военно-воздушных сил был создан 450-килограммовый БПЛА Kaman-12, впервые представленный на выставке в Тегеране, посвященной 40-летней годовщине Исламской революции. Сообщается, что в настоящее время начато его серийное производство.

По имеющимся данным, этот дрон может развивать скорость до 200 км/ч и имеет радиус действия до 1 000 км. Он может нести до 100 кг боевой нагрузки.

Для беспилотника специально созданы высокоточные боеприпасы Akhgar. Вес такой ракеты класса "воздух-земля" составляет 27 кг, при этом масса боевой части достигает 7 кг. Длина - 1,7 м, диаметр - 13 см. Максимальная скорость полета - 600 км/ч. Дальность действия - 30 км. Отмечается, что круговое вероятное отклонение не превышает 1 м.

При этом имеющаяся система наведения оптимизирована под применение лишь в дневных условиях, что является недостатком.

Иран активно использует свои ударные дроны против террористических формирований. Например, в сирийском небе часто замечались Shahed-129.

В этой горячей точке были задействованы и Mohajer-6, которые также охраняют границы страны на наиболее опасных направлениях.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Калашников / youtube.com
Автомат Токарева на базе винтовки АВТ-40 показали на видео 27.07.2020
В США оценили ущерб от пожара на десантном корабле Bonhomme Richard 23.07.2020
Копия новейшего китайского истребителя замечена на военной базе в США 22.07.2020
ракеты
Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно завершаются 26.07.2020
Первые "Тополи" заступили на боевое дежурство 35 лет назад 23.07.2020
беспилотники
Охотник на дронов: на Западе оценили зенитного робота РФ 26.07.2020
Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии 21.07.2020