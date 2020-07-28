Стали известны характеристики новой иранской ракеты для беспилотников

Иранская оборонная промышленность разработала целое семейство разведывательных и ударных беспилотных аппаратов, а также боеприпасы к ним.

Например, недавно для военно-воздушных сил был создан 450-килограммовый БПЛА Kaman-12, впервые представленный на выставке в Тегеране, посвященной 40-летней годовщине Исламской революции. Сообщается, что в настоящее время начато его серийное производство.

По имеющимся данным, этот дрон может развивать скорость до 200 км/ч и имеет радиус действия до 1 000 км. Он может нести до 100 кг боевой нагрузки.

Для беспилотника специально созданы высокоточные боеприпасы Akhgar. Вес такой ракеты класса "воздух-земля" составляет 27 кг, при этом масса боевой части достигает 7 кг. Длина - 1,7 м, диаметр - 13 см. Максимальная скорость полета - 600 км/ч. Дальность действия - 30 км. Отмечается, что круговое вероятное отклонение не превышает 1 м.

При этом имеющаяся система наведения оптимизирована под применение лишь в дневных условиях, что является недостатком.

Иран активно использует свои ударные дроны против террористических формирований. Например, в сирийском небе часто замечались Shahed-129.

В этой горячей точке были задействованы и Mohajer-6, которые также охраняют границы страны на наиболее опасных направлениях.