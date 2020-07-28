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Умерла вокалистка Primal Scream Дениз Джонсон

Новости
    28.07.2020, 17:56
Текст:   Олег Усков

Британская певица Дениз Джонсон скончалась утром 27 июля на 57-м году жизни. Столь печальную для всех поклонников качественной музыки новость сообщает Independent. Родные и друзья артистки информацию подтвердили.

Точная причина смерти пока не обозначена, но известно со слов коллег, что около недели назад Дениз была госпитализирована в тяжелом состоянии и находилась на аппарате ИВЛ.

Джонсон родилась и выросла в пригороде Манчестера. Ее мать была родом с Ямайки, оттого в доме постоянно звучали реггей и ска. Музыкальную карьеру Дениз начала в кавер-группе, позже присоединившись к легендарному американскому соул-коллективу Maze во время его британского тура в восьмидесятые.

Далее девушку представил группе Primal Scream руководитель лейбла Hypnotone Тони Мартин. Результатом чего стал альбом 1991-го Screamadelica. С PS Джонсон сотрудничала до 95-го.

Кроме того, в числе творческих партнеров певицы были New Order, Pet Shop Boys и множество других.

Свой дебютный сольный альбом Where Does It Go, включающий акустические каверы на New Order и Smiths, Дениз планировала выпустить 25 сентября.

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