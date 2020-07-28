Умерла вокалистка Primal Scream Дениз Джонсон

Британская певица Дениз Джонсон скончалась утром 27 июля на 57-м году жизни. Столь печальную для всех поклонников качественной музыки новость сообщает Independent. Родные и друзья артистки информацию подтвердили.

Точная причина смерти пока не обозначена, но известно со слов коллег, что около недели назад Дениз была госпитализирована в тяжелом состоянии и находилась на аппарате ИВЛ.

Denise Johnson, whose voice lifted Primal Scream, A Certain Ratio and New Order, dies at 56 https://t.co/u9KPb7O7kL pic.twitter.com/9bXGiPCcWj — Slicing Up Eyeballs (@slicingeyeballs) July 28, 2020

Джонсон родилась и выросла в пригороде Манчестера. Ее мать была родом с Ямайки, оттого в доме постоянно звучали реггей и ска. Музыкальную карьеру Дениз начала в кавер-группе, позже присоединившись к легендарному американскому соул-коллективу Maze во время его британского тура в восьмидесятые.

Далее девушку представил группе Primal Scream руководитель лейбла Hypnotone Тони Мартин. Результатом чего стал альбом 1991-го Screamadelica. С PS Джонсон сотрудничала до 95-го.

Кроме того, в числе творческих партнеров певицы были New Order, Pet Shop Boys и множество других.

Свой дебютный сольный альбом Where Does It Go, включающий акустические каверы на New Order и Smiths, Дениз планировала выпустить 25 сентября.