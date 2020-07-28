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Рубрика: Общество

Урок ведет тиктокер

В соцсетях новый тренд: учителя танцуют, читают рэп и набирают миллионы просмотров
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Неделя № 166(8220)
Зачитать рэп о чередующихся гласных в корне? Станцевать зажигательный танец на тему ЕГЭ? Проводить физические опыты на камеру? И стать звездой интернета всего за пару дней? В Сети набирает популярность тренд: учителя-блогеры выкладывают свои ролики в TikTok и собирают миллионы просмотров.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Если кто не знает, TikTok - суперпопулярная у школьников и молодежи платформа. Она буквально "разрывает" интернет. Вся фишка - в формате игры: нужно записывать короткие ролики под популярную музыку или со своей озвучкой. Мемы, шутки, пародии, танцы, челленджи - попасть в топ может любое видео.

Фото: Влад Бондаренко
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Главное - поймать волну хайпа, как это сделал 69-летний физик и кандидат технических наук из Санкт-Петербурга Николай Милованов. Его самое популярное видео собрало больше двух миллионов просмотров. За месяц с небольшим - уже почти миллион лайков. У себя на канале он зачитывает рифмы про логарифмы, энергию фотонов, гамма-кванты…

- Почему изучать физику в TikTok - круто? Это возможность показать ребятам, что получать новые знания не скучно. Хотя речь, скорее, идет не о серьезном изучении физики, а о приглашении к процессу познания, - рассказал "РГ" Николай Милованов. - Ученикам моя работа нравится, они обычно говорят, что это полезно и интересно. Коллеги? Вы знаете, кто-то восхищается, кто-то нет. Но, честно говоря, это меня не волнует. Важна реакция аудитории.

Николай Милованов - профессиональный репетитор, в школе не работает, но когда-то был профессором в СПбГУ. В комментариях к его роликам - буря эмоций! "Дед, ты чего…", "Мне кажется, если он что-то преподает, то его скоро уволят…", "Можно мне такого учителя, пожалуйста!", "Пойду в вуз после аспирантуры преподавать, буду также танцевать!" На волне хайпа к восходящей звезде "ТикТока" уже начинают обращаться рекламодатели.

- Пока не реагирую на это. Готовлю онлайн-курсы для школьников по физике и математике, - говорит тиктокер.

В популярной соцсети огромное количество околообразовательного контента. Есть студенты, есть репетиторы, которые решили подзаработать и набирают так новых клиентов. Но есть и учителя-блогеры, которые действительно работают в школе. К примеру, преподаватель английского языка из Белгорода Андрей Федотов. Он снимает танцевальные и пародийные ролики на школьные темы вместе со своими учениками-старшеклассниками, ведет страницы не только в "ТикТоке", но и в "Инстаграме", на "Ютубе", "ВКонтакте". Самое популярное видео "Где домашка?" набрало в разных соцсетях уже более семи миллионов просмотров.

- Мы научились находить что-то интересное даже в повседневной школьной рутине, - рассказал он "Российской газете". - Это помогает мне не перегорать как педагогу, быть с детьми на одной волне. Да, сначала были косые взгляды. С недавних пор за представителями образования закреплено повышенное внимание. Но, просмотрев наш контент, вы поймете, все ролики и тексты совершенно безобидны.

Андрей Федотов не скрывает: как любой популярный блогер, берется снимать и рекламные ролики. Но тщательно отбирает контент.

Николай Милованов зачитывает рифмы про логарифмы, энергию фотонов, гамма-кванты… Фото: www.tiktok.com / @nickmilovanov

- Будучи учителем, беру лишь около 5% всех поступающих заказов. Да, заработок на моих соцсетях превышает школьную зарплату, но это не мешает мне выполнять свою работу качественно, - уверен он. - Для меня школа и блог - один огромный рабочий проект. Без школы не было бы моего тематического блога, а без блога - таких взаимоотношений с учениками.

Как к этому относиться? Каждый решает сам. Вопрос "Что учитель может себе позволить, а что - нет?" - суперсубъективный. Некоторые учителя сталкиваются с тем, что директор школы их не понимает.

- Я на пенсии, так что руководство школы не имеет надо мной власти, - говорит учитель русского языка и литературы из Тюмени Любовь Гараз. - А грань дозволенного в TikTok определяется порядочностью и воспитанностью каждого учителя: никакого мата, никаких шуток ниже пояса, никакой пошлости. Если учителю не удалось привлечь внимание публики своим интеллектом, то остальными способами этого делать не стоит.

Любовь Гараз проработала в школе почти 30 лет. Стала звездой этой весной, когда дети стали массово учиться на удаленке. Признается: всю жизнь боялась онлайна, а тут из-за карантина пришлось погрузиться в него с головой. Со съемками ей помогают сыновья: младший предлагает молодежную музыку и расшифровывает сленг. Старший придумывает сценарии роликов. Самое популярное видео - рэп на тему ЕГЭ по русскому языку. "По приезду, по прилету, по приходу - приведут тебя к неверному исходу! По приходе, по прилете, по приезде - вот так лучше безошибочно ответьте!" "Йоу!" Фоном играет незатейливый бит - и вот уже более 1,7 миллиона просмотров, ролик "завирусился".

Мнение

Алихан Динаев, "Учитель года России-2018",  учитель обществознания г. Грозный:

- Есть две основные причины, почему это явление - учитель-блогер - набирает все большую популярность. Во-первых, учителя - тоже люди. Они сидят в соцсетях, пользуются мессенджерами, тоже хотят быть частью цифрового мира. Это глобальный тренд. Во-вторых, учителя пытаются быть ближе к детям. А дети живут в соцсетях. Для них виртуальный мир не просто важная, а важнейшая часть жизни. Взаимодействие с учениками через видеоролики и блоги - попытка учителя понравиться им, понять их, выглядеть в их глазах более современным. Человеком, которого хочется слушать, задания которого хочется выполнять. Ну и, конечно, не стоит забывать про пандемию коронавируса, которая столкнула нас с дистанционным обучением: роль соцсетей и различных приложений в образовании резко возросла.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Важно, чтобы ученики смотрели на "Ютубе" не бессмысленные или пошлые видеоролики от сомнительных персонажей. Важно, чтобы ребята знали: в интернете есть их учителя, которые несут разумный, интересный и полезный контент. По поводу того, что "может делать учитель в соцсетях, а что не может" - это очень сложный и тонкий вопрос. Он зависит от внутренней культуры педагога. У каждого из нас есть об этом свое представление. И у разных людей, и даже в разных регионах нашей большой страны эти представления могут не совпадать. Да, учитель может быть простым, может быть в какой-то степени раскрепощенным. Но есть некие "красные линии", переступать за которые он не имеет права. Учитель всегда должен оставаться примером для своих учеников.

И да, наверняка среди более миллиона российских учителей были или будут те, кто по каким-то причинам повел себя в соцсетях некорректно, ошибся, оступился... Главный вопрос в том, где именно проходят эти "красные линии". Их граница зачастую размыта. Пару лет назад на всю страну прогремел скандал, когда учительница из Барнаула выложила в "ВКонтакте" фото в купальнике. Сотни учителей по всей стране выступили в ее поддержку, стали выкладывать в соцсети фото и видео с хештегом #учителятожелюди. Мы действительно тоже люди и тоже часто ошибаемся. Наша задача - задача школы, родительского сообщества - помочь учителю, поддержать его, вместе найти решение. А не избавляться от педагога из-за первого недовольного комментария или звонка родителя директору.

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