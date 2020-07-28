Постановление правительства Вологодской области от 27 июля 2020 года № 866 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области" следующие изменения:
1.1 пункт 3 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"деятельности закрытых спортивных сооружений и физкультурно-оздоровительных комплексов, плавательных бассейнов, фитнес-клубов, при условии осуществления указанной деятельности без привлечения зрителей и проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;";
1.2 . в абзаце шестом пункта 10:
слова "физкультурных, спортивных" заменить словами "физкультурных и спортивных с привлечением зрителей"
дополнить словами ", если иное не установлено настоящим постановлением";
1.3 абзац третий пункта 19 изложить в следующей редакции:
"запретить проведение календарных спортивных и физкультурно-массовых мероприятий в закрытых спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных комплексах на территории области;";
1.4 пункт 24 изложить в следующей редакции:
"24. Управлению записи актов гражданского состояния области (С.Е. Костоусов) производить государственную регистрацию заключения брака в присутствии не более 10 человек, включая государственных служащих органов записи актов гражданского состояния области.";
1.5 приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
По поручению Губернатора области первый заместитель Губернатора области, председатель Правительства области А.В.Кольцов
Приложение к постановлению Правительства области от 27.07.2020 № 866
"Приложение к постановлению Правительства области от 16.03.2020 №229"
Перечень видов экономической деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)
Наименование ОКВЭД / Коды ОКВЭД (с включением группировок по детализации ВЭД)
Культура, организация досуга и развлечений
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90
Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14
Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93
Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4
Общественное питание
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56
Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений
Образование дополнительное детей и взрослых 85.41
Деятельность по организации конференций и выставок
Деятельность по организации конференций и выставок 82.3".
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