Вышел тизер продолжения культового хоррора "Ужасающий"

Злой клоун, по сравнению с которым Пеннивайз - жалкий безобидный неудачник, возвращается. Режиссер и сценарист Дэмиен Леоне обнародовал тизер продолжения своего культового хоррора "Ужасающий" (Terrifier).

Вкратце обрисуем, в чем тут суть. Злой клоун убивает людей. В общем, всё. Но вы, во-первых, посмотрите, какой он обаятельный милаха. А во-вторых - как виртуозно и со вкусом он это делает.

Согласно синопсису второй части, клоуна (его, кстати, зовут Арт), поверженного в конце первой части, воскрешает зловещая сущность, и он начинает охоту за девушкой и ее младшим братом.

По дате премьеры информации пока нет.