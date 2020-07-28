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Вышел тизер продолжения культового хоррора "Ужасающий"

Новости
    28.07.2020, 12:13
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Злой клоун, по сравнению с которым Пеннивайз - жалкий безобидный неудачник, возвращается. Режиссер и сценарист Дэмиен Леоне обнародовал тизер продолжения своего культового хоррора "Ужасающий" (Terrifier).

Вкратце обрисуем, в чем тут суть. Злой клоун убивает людей. В общем, всё. Но вы, во-первых, посмотрите, какой он обаятельный милаха. А во-вторых - как виртуозно и со вкусом он это делает.

Согласно синопсису второй части, клоуна (его, кстати, зовут Арт), поверженного в конце первой части, воскрешает зловещая сущность, и он начинает охоту за девушкой и ее младшим братом.

По дате премьеры информации пока нет.

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