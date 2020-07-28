Вышел трейлер сериала "Похититель снов" со звездой "Убить Билла"

Зловещие механические монстры встречают зрителя в трейлере оригинального фантастического сериала HBO Asia "Похититель снов" (Dream Raider) - бодрый матрицеобразный ролик размещен на YouTube-канале сервиса.

Действие шоу, снятого на Тайване, разворачивается в не особо отдаленном будущем, где команда ученых и силовиков начинает расследовать несанкционированные эксперименты по манипуляции человеческим сознанием. В частности - проникновению в сны подопытных (да, привет Нолану). Для чего изуверы используют похищенных детей.

В ролях: Джейсон Ван ("Красный лотос"), Дэвид Ван ("Экстраординарная миссия"), Вивиан Сюй ("По пятам: Дьявольская рыба"), Эллен У ("Внимание: любовь!) и важный японский актер Дзюн Кунимура ("Мидуэй", "Годзилла: Возрождение", "Атака титанов", босс Танака из "Убить Билла").

Премьера - 16 августа.