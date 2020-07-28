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28 июля 2020 г.

Постановление правительства Ярославской области от 28 июля 2020 года № 627-п "О внесении изменений в постановление Правительства области от 15.05.2020 № 418-п"

Дата подписания 28 июля 2020 г.
Опубликован 28 июля 2020 г.
Вступает в силу 29 июля 2020 г.

В соответствии с указом Губернатора области от 03.04.2020 № 80 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и внесении изменений в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47" правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 15.05,2020 № 418-п "О работе организаций и индивидуальных предпринимателей в период с 16 мая по 28 июля" следующие изменения:

1.1. В заголовке слова "28 июля" заменить словами "04 августа".

1.2. В пункте 1:

1.2.1. В абзаце первом слова "28 июля" заменить словами "04 августа".

1.2.2. Подпункт 1.22 изложить в следующей редакции:

"1.22. Установить, что условия, указанные в подпункте 1.2 настоящего пункта, не распространяются на работу организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу непродовольственных товаров на территориях торговых центров и торговых комплексов, при обязательном соблюдении требований, установленных Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.2.01173/5-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21.04.2020, и требований пункта 1 указа Губернатора области от 18.03.2020 № 47 "О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения".".

1.2.3. Дополнить подпунктами 1.41.9 - 1.41.12 следующего содержания:

" 1.41.9. Работа аттракционов при обязательном выполнении следующих условий:

- загрузка объектов в объеме не более 25 процентов от единовременной пропускной способности;

- бесконтактная продажа билетов и самостоятельный проход посетителей через автоматические валидаторы без контакта с операторами аттракциона;

- дезинфекция индивидуальных кабин;

- исключение контактов между группами посетителей.

1.41.10. Работа кинотеатров и кинозалов при обязательном выполнении требований, установленных Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.1.0189-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27.05.2020.

1.41.11. Работа культурно-досуговых учреждений только в части работы кружков, секций, проведения репетиций при обязательном выполнении следующих условий:

- обеспечение социального дистанцирования не менее 1,5 метра;

- исключение контактов между группами;

- организация перерыва между занятиями не менее 20 минут;

- соблюдение предельного количества посетителей исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра, но не более 12 человек;

- исключение объединения участников в одну группу из разных групп.

1.41.12. Деятельность концертных и театральных организаций исключительно в форме репетиций без присутствия зрителей при обязательном выполнении требований, установленных Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.1.0202-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21.07.2020.".

2. Постановление вступает в силу с 29 июля 2020 года.

Председатель Правительства области Д.А.Степаненко



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